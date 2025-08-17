Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области

В Совете Федерации ожидаются перестановки после выборов в Тамбовской и Курской областях

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

«Наш Александр Невский»: в Тамбове увековечили память героя Великой Отечественной

» » Долги за ЖКХ в Тамбовской области превысили 6,4 млрд рублей

Долги за ЖКХ в Тамбовской области превысили 6,4 млрд рублей

Сегодня, 10:39
Комментариев: 0
Версия для печати
Долги за ЖКХ в Тамбовской области превысили 6,4 млрд рублейЗадолженность жителей Тамбовской области за услуги ЖКХ на 1 июля 2025 года составила более 1,82 млрд рублей. Об этом сообщил врио вице-губернатора Евгений Зименко на планерке в региональном правительстве 18 августа.

За год сумма долгов населения выросла на 3,5%: год назад она составляла 1,76 млрд рублей. При этом снизилась собираемость платежей: если в июле 2024 года показатель был 107,2%, то сейчас он упал до 101,3%. Наиболее проблемными остаются сферы водоснабжения и водоотведения (95,3%), а также оплата за электроэнергию (98,5%). В то же время платежи за тепло и газ собираются с опережением — 114,2% и 103,5% соответственно.

Еще выше задолженность предприятий региона: на 1 июля 2025 года бизнес накопил долгов на 4,3 млрд рублей. Из них 1,51 млрд приходится на тепловую энергию, 1,88 млрд — на газ, 856,2 млн — на электроэнергию и 380,1 млн — на водоснабжение и водоотведение.

Таким образом, совокупные долги населения и бизнеса превысили 6,45 млрд рублей. «Наличие задолженности за потреблённые коммунальные услуги снижает общую оценку готовности муниципальных образований к подготовке к осенне-зимнему периоду», — отметил Зименко.

Врио губернатора Евгений Первышов подчеркнул, что проблемы в сфере ЖКХ копились годами и призвал муниципальные власти менять подходы к работе и правильно расставлять приоритеты.

Напомним, в июле стало известно, что мэрия Котовска намерена расторгнуть концессионное соглашение с ГК «Компьюлинк» по строительству и эксплуатации котельных. Компания, признанная банкротом, не провела испытания тепловых сетей и ранее пыталась выйти из проекта, требуя 438 млн рублей компенсации. Суд в иске отказал, а топ-менеджеры «Компьюлинка» и бывший вице-губернатор стали фигурантами уголовного дела о хищении 119 млн рублей.

Фото: ПроТамбов
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Организации Тамбовской области задолжали более 60 млрд. рублей

Более 4 млрд рублей задолжали управляющие компании за энергоресурсы

Арбитражный суд отказал «Компьюлинк инфраструктура ТО» в расторжении концес ...

В экономике областей Черноземья работает 302 млрд рублей кредитных ресурсов ...

«Металл сервис» инвестирует 10,8 млрд рублей

В Тамбовской области выросла задолженность по оплате водоснабжения и водоот ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Минстрой Тамбовской области подал в суд на подрядчика из Москвы за срыв контракта на строительство жилья

Сегодня, 10:49
0
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск регионального министерства градостроительства и архитектуры к московскому ООО «Гражданспецстрой». Сумма требований составляет 56,4 млн рублей. Первое заседание назначено на 25 августа, следует из картотеки арбитражных дел.

Долги за ЖКХ в Тамбовской области превысили 6,4 млрд рублей

Сегодня, 10:39
0
Задолженность жителей Тамбовской области за услуги ЖКХ на 1 июля 2025 года составила более 1,82 млрд рублей. Об этом сообщил врио вице-губернатора Евгений Зименко на планерке в региональном правительстве 18 августа.

«Тамбовские литейные технологии» расширяют производство с поддержкой Фонда развития промышленности

Сегодня, 10:25
0
ООО «Тамбовские литейные технологии» реализует инвестиционный проект по расширению производства стоимостью 52 млн рублей. Из них 41 млн предоставлен Фондом развития промышленности Тамбовской области в виде льготного займа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Тамбовской области женщина через суд добилась компенсации за неоплаченные лекарства

Вчера, 18:18
0
Прокуратура Сосновского района Тамбовской области защитила права местной жительницы, которой не предоставляли положенные по закону бесплатные лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Школы Тамбовской области переходят на триместровую систему обучения

Вчера, 18:00
0
С началом нового учебного года часть школ Тамбовской области будет работать по триместровой системе. Теперь учебный процесс организован по схеме «5+1»: пять недель занятий и неделя каникул. Таким образом, вместо привычных четырёх каникулярных периодов у школьников появятся шесть.

В Котовске подростки устроили погром в скейтпарке, личности установили по камерам

17 августа 2025
0
В Котовске Тамбовской области группа подростков повредила инфраструктуру скейтпарка, расположенного в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщил глава города Алексей Плахотников.

Жители Тамбова пожаловались на химический запах, но проверки не выявили превышений

17 августа 2025
0
Жители Тамбова обратились в Роспотребнадзор с жалобами на резкий удушливый запах, который, по их словам, особенно ощущается в районе улицы Монтажников, где находятся цеха химических предприятий.

Кандидаты на пост главы Тамбовской области раскрыли доходы

17 августа 2025
0
Пять кандидатов на должность главы Тамбовской области представили в избирком сведения о доходах и имуществе за прошлый год. Совокупный заработок претендентов превысил 900 млн рублей, однако почти вся сумма пришлась на одного участника выборов.

В Тамбове открывается обновлённый корпус спортивно-тренировочного центра

16 августа 2025
0
Обновлённый корпус спортивно-тренировочного центра «Тамбов» готовится к открытию. Как сообщили 15 августа в региональном министерстве спорта, начало спортивного сезона спортсмены отметят первыми тренировками в новых залах.

В Тамбове дачников уже десять лет затапливают канализационные стоки

16 августа 2025
0
Жители СНТ «Медик» и «Энергетик-2» в Тамбове уже почти десять лет сталкиваются с одной и той же проблемой — их участки регулярно оказываются под канализационными стоками. Как сообщили в региональном отделении Народного фронта (ОНФ), всё началось в 2016 году, когда после сильного дождя из люка рядом

Тамбовская область получила 940 млн рублей на экологические проекты

16 августа 2025
0
В рамках нацпроекта «Экология» Тамбовская область получила из федерального бюджета 940 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов в своём Telegram-канале после встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.

РСХБ в Тамбове презентовал инструменты образовательной поддержки на Форуме агрошкол России

15 августа 2025
0
В Тамбове на базе ТГУ им. Г.Р. Державина состоялся VI Форум Агрошкол и школ-хозяйств России – «Объединяя опыт, строим будущее!». В этом году Форум посвящен теме «Агробизнес-образование: синтез традиций и инноваций». Участники из разных регионов России и Беларуси встретились, чтобы обсудить, как на

Апелляция подтвердила взыскание с администрации Тамбова 133,2 млн рублей в пользу «Компьюлинк инфраструктура ТО»

15 августа 2025
0
19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области о взыскании с администрации Тамбова 133,2 млн рублей в пользу ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел, однако резолютивная часть постановления пока не

Петербургская компания купила исторические торговые ряды в центре Тамбова за 20,9 млн рублей

15 августа 2025
0
Исторические торговые ряды на ул. Коммунальная, 21 в Тамбове, относящиеся к объектам культурного наследия регионального значения, приобрела на аукционе петербургская девелоперская компания ООО «ГК Реновация». Лот был продан за 20,9 млн рублей при стартовой цене 25,9 млн, сообщает ДОМ.РФ.

Тамбовщина готовится к автомобильному празднику

14 августа 2025
0
«Новые люди» примут участие в межрегиональном фестивале "Crazy Driver-2025", который пройдет в Котовске.

В Тамбове скорректируют проект расчистки русла Цны за 4 млн рублей

14 августа 2025
0
Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области заключило контракт с ООО «ГК Проект» на корректировку документации по расчистке отдельных участков русла реки Цны в Тамбове. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В Тамбове суд рассмотрит дело экс-начальницы соцподдержки, обвиняемой в хищении 7,6 млн рублей

14 августа 2025
0
14 августа в Ленинский районный суд Тамбова поступит уголовное дело в отношении бывшей начальницы клиентской службы ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан» Анны Нимикиной. По данным прокуратуры Тамбовской области, её обвиняют в хищении свыше 7,6 млн рублей бюджетных средств.

В Тамбове опровергли слухи о переносе занятий в школе №35 на декабрь

14 августа 2025
0
В социальных сетях появились сообщения о том, что учебный процесс в первом корпусе школы №35 начнётся лишь в декабре. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщил в своём Telegram-канале глава администрации Тамбова Максим Косенков.

В Тамбове возобновили строительство двух крупных школ и выбрали подрядчика на ремонт школы № 22

13 августа 2025
0
В Тамбове возобновились работы на двух масштабных образовательных стройках — школе на улице Волжской и школе в микрорайоне Бокино. Ранее эти проекты сорвали прежние подрядчики, а по одному из них возбуждено уголовное дело о хищении более 250 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Евгений

Тамбовской области списали 1,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

13 августа 2025
0
Тамбовская область вошла в число 12 российских регионов, которым правительство РФ списало часть задолженности по бюджетным кредитам, направленным на развитие инфраструктуры. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, общий объём списания составил 29 млрд рублей, из

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

13 августа 2025
0
В Тамбове на 101-м году жизни ушёл из жизни Почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Дергачев.
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, Шанина, юрий жирков

Показать все теги