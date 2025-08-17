Долги за ЖКХ в Тамбовской области превысили 6,4 млрд рублей Комментариев: 0



За год сумма долгов населения выросла на 3,5%: год назад она составляла 1,76 млрд рублей. При этом снизилась собираемость платежей: если в июле 2024 года показатель был 107,2%, то сейчас он упал до 101,3%. Наиболее проблемными остаются сферы водоснабжения и водоотведения (95,3%), а также оплата за электроэнергию (98,5%). В то же время платежи за тепло и газ собираются с опережением — 114,2% и 103,5% соответственно.



Еще выше задолженность предприятий региона: на 1 июля 2025 года бизнес накопил долгов на 4,3 млрд рублей. Из них 1,51 млрд приходится на тепловую энергию, 1,88 млрд — на газ, 856,2 млн — на электроэнергию и 380,1 млн — на водоснабжение и водоотведение.



Таким образом, совокупные долги населения и бизнеса превысили 6,45 млрд рублей. «Наличие задолженности за потреблённые коммунальные услуги снижает общую оценку готовности муниципальных образований к подготовке к осенне-зимнему периоду», — отметил Зименко.



Врио губернатора Евгений Первышов подчеркнул, что проблемы в сфере ЖКХ копились годами и призвал муниципальные власти менять подходы к работе и правильно расставлять приоритеты.



Напомним, в июле стало известно, что мэрия Котовска намерена расторгнуть концессионное соглашение с ГК «Компьюлинк» по строительству и эксплуатации котельных. Компания, признанная банкротом, не провела испытания тепловых сетей и ранее пыталась выйти из проекта, требуя 438 млн рублей компенсации. Суд в иске отказал, а топ-менеджеры «Компьюлинка» и бывший вице-губернатор стали фигурантами уголовного дела о хищении 119 млн рублей.



