В Тамбовской области выросла задолженность по оплате водоснабжения и водоотведения Комментариев: 0



В то же время отмечается, что покупательная способность населения осталась на том же уровне, хотя тариф на воду был увеличен на 9% к концу 2022 года. В общем, сбор платежей за холодное водоснабжение и водоотведение в регионе к концу прошедшего года составил 97,3%.



Напомним, что недавно было согласовано повышение тарифов на воду, начиная с июля. Наиболее значительное увеличение тарифа затронет сельские территории, присоединенные к Тамбову, для которых изначально обещались льготные условия, однако позже выяснилось, что это не осуществимо по всем видам льгот. Возникают сомнения, что городские власти были в курсе этой ситуации. По данным, опубликованным Министерством ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, общая сумма задолженности населения за услуги водоснабжения и водоотведения к 1 января составила 812 миллионов рублей, что на 8% выше уровня предыдущего года.В то же время отмечается, что покупательная способность населения осталась на том же уровне, хотя тариф на воду был увеличен на 9% к концу 2022 года. В общем, сбор платежей за холодное водоснабжение и водоотведение в регионе к концу прошедшего года составил 97,3%.Напомним, что недавно было согласовано повышение тарифов на воду, начиная с июля. Наиболее значительное увеличение тарифа затронет сельские территории, присоединенные к Тамбову, для которых изначально обещались льготные условия, однако позже выяснилось, что это не осуществимо по всем видам льгот. Возникают сомнения, что городские власти были в курсе этой ситуации.



