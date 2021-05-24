Жители Тамбова заплатят за ремонт сетей миллиарды рублей Комментариев: 0

Ситуацию комментирует председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров:



«Лишь за первые четыре года совокупный рост тарифа на воду и водоотведение составит около 50%. Цифры и факт:



- Сейчас ООО «ККС» предоставляет воду для населения по тарифу 23,34 руб. за куб, то в 2025 году плата повысится до 33,67 рублей и будет дальше повышаться.



- Сейчас ООО «ККС» оказывает услугу по водоотведению для населения по тарифу 21,74 рублей за куб, то в 2025 году плата составит 34,86 рублей и будет дальше повышаться. За водоотведение хозяйственно-фекальных стоков мы будем платить больше, чем за водопроводную воду.



Городские чиновники любят жонглировать с цифрами. Разговоры о том, что это незначительное повышение, мол, общая платежка лишь подрастет в текущем году на 6,3%, то надо отметить, что средняя плата за ЖКУ в зимний период составляет 5-6 тыс. рублей, а вот за конкретные услуги (воду и водоотведение) рост в 2021 году как раз будет 15%.



И еще разговоры о том, что компания вложит 4,1 млрд руб., а инвестиции в основные фонды за период действия концессии составят 8,8 млрд руб. считаю от лукавого. Именно горожане за счет значительного повышения тарифов на воду и водоотведение в конечном итоге заплатят за ремонт сетей.



Также важно рассматривать совокупную выручку предприятия. Выручка АО «ТКС» (на смену пришло ООО «ККС») за 2020 год составила 809 млн рублей. Не надо быть великим математиком, чтобы понять, каким образом водоканал, который принадлежит москвичам, увеличит свою выручку и доходы.



Необходимы полномасштабные ремонтные работы системы водоснабжения и водоотведения - сферу довели до ручки, но сделали это те управленцы, с которыми мы еще на 30 лет продлили свои отношения», - считает Артем Александров. Горожане снова интересуются темой повышения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. В связи с тем, что была заключена концессия с новым оператором — ООО «ККС», необходимо было установить тариф для него. Тариф установили с учетом спорного решения, которое было принято депутатами Тамбовской городской Думы в марте текущего года.Ситуацию комментирует председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров:- считает Артем Александров.



