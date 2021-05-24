|
|
Жители Тамбова заплатят за ремонт сетей миллиарды рублей
Горожане снова интересуются темой повышения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. В связи с тем, что была заключена концессия с новым оператором — ООО «ККС», необходимо было установить тариф для него. Тариф установили с учетом спорного решения, которое было принято депутатами Тамбовской городской Думы в марте текущего года.
Ситуацию комментирует председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров: «Лишь за первые четыре года совокупный рост тарифа на воду и водоотведение составит около 50%. Цифры и факт:
- Сейчас ООО «ККС» предоставляет воду для населения по тарифу 23,34 руб. за куб, то в 2025 году плата повысится до 33,67 рублей и будет дальше повышаться.
- Сейчас ООО «ККС» оказывает услугу по водоотведению для населения по тарифу 21,74 рублей за куб, то в 2025 году плата составит 34,86 рублей и будет дальше повышаться. За водоотведение хозяйственно-фекальных стоков мы будем платить больше, чем за водопроводную воду.
Городские чиновники любят жонглировать с цифрами. Разговоры о том, что это незначительное повышение, мол, общая платежка лишь подрастет в текущем году на 6,3%, то надо отметить, что средняя плата за ЖКУ в зимний период составляет 5-6 тыс. рублей, а вот за конкретные услуги (воду и водоотведение) рост в 2021 году как раз будет 15%.
И еще разговоры о том, что компания вложит 4,1 млрд руб., а инвестиции в основные фонды за период действия концессии составят 8,8 млрд руб. считаю от лукавого. Именно горожане за счет значительного повышения тарифов на воду и водоотведение в конечном итоге заплатят за ремонт сетей.
Также важно рассматривать совокупную выручку предприятия. Выручка АО «ТКС» (на смену пришло ООО «ККС») за 2020 год составила 809 млн рублей. Не надо быть великим математиком, чтобы понять, каким образом водоканал, который принадлежит москвичам, увеличит свою выручку и доходы.
Необходимы полномасштабные ремонтные работы системы водоснабжения и водоотведения - сферу довели до ручки, но сделали это те управленцы, с которыми мы еще на 30 лет продлили свои отношения»,
- считает Артем Александров.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Горожане снова интересуются темой повышения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. В связи с тем, что была заключена концессия с новым оператором — ООО «ККС», необходимо было установить тариф для него. Тариф установили с учетом спорного решения, которое было принято депутатами Тамбовской
В администрации города Тамбова назначен новый заместитель главы исполнительно-распорядительного органа, им стал Андрей Гриднев, который до этого был помощником главы администрации области.
Депутаты Тамбовской городской Думы предоставили сведения о доходах за 2020 год.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе планерного совещания представил своего нового заместителя, им стал Александра Коробко.
27 мая заместитель прокурора Тамбовской области Антон Горобцов с 14 до 15 часов в режиме ВКС осуществит личный приём граждан, проживающих на территории города Котовска.
Объявлен аукцион на продажу имущества авторемонтного завода «Моршанский», который находится в стадии банкротства. На аукцион выставлены административное здание, здания цеха ремонта двигателей и электроцеха, станция технического обслуживания, общая стоимость имущественного комплекса почти 3 млн
Управление ветеринарии Тамбовской области утвердило стоимость услуг по содержанию, стерилизации, кремации и т.д. бездомных животных. Например, стоимость ежедневного содержания одного животного в приюте составит 242 рубля 88 копеек, а кремация более 2 тыс. рублей.
По информации сетевого издания «ПРАВО68» работников бюджетной сферы в добровольно-принудительном порядке заставляют участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия». По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, в его адрес продолжают поступать жалобы подобного
В минувшие сутки в Тамбовской области положительный тест на новую коронавирусную инфекцию получили 45 жителей региона. При этом на протяжении минувшей недели прирост колебался в пределах 33-36 случаев.
Продолжают поступать жалобы от жителей города Тамбова на бродячих собак, которые представляют опасность для жизни и здоровья местных жителей.
Польша - небольшая страна, которая готова принять жителей с любого уголка мира. Она привлекает к себе своим гостеприимством, кухней, природой, а также архитетурой.
В ближайшее время в суд будет направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «УК «Центральная», управляющая компания работает в городе Тамбове.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Инждорстрой», связанного с ремонтом дорог в р.п. Знаменка Знаменского района, - говорится в ответе прокуратуры области на запрос ИА «Тамбов-информ».
20 мая в Мичуринском государственном аграрном университете подвели итоги образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». После двух с половиной месяцев обучения выпускники проекта получили дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке по программе «Садоводство и
Вчера состоялось заседание коллегии прокуратуры Тамбовской области по вопросу соблюдения законодательства при реализации национальных проектов. Общий объем бюджетного финансирования нацпроектов в 2021 году составил более 9 млрд рублей.
В Тамбовской области продолжается приемка лагерей к старту летней оздоровительной сезона. Средняя стоимость путевки в детские лагеря Тамбовской области составит 15 156 рублей.
В 2021 году в ходе капитального ремонта общего имущества будет отремонтировано 145 многоквартирных домов в городе Тамбове
Завершилось многолетнее судебное разбирательство в Европейском суде по правам человека по заявлению ИА «Тамбов-информ» по статье 10 Конвенции по правам человека («Свобода выражения мнения»).
В Тамбове прошла церемония торжественного закрытия XXXI регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». В региональном отборе приняло участие 25 учителей.
В Пригородном лесу в районе гидроузла Цны стартовала акция «Вода России».
В районе детского сада «Подсолнух» в городе Тамбове началось благоустройство общественной территории. К концу лета здесь появится сквер для прогулок и отдыха.
|