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В Тамбове определен новый поставщик холодного водоснабжения и водоотведения

Вчера, 09:32
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В Тамбове определен новый поставщик холодного водоснабжения и водоотведенияПостановлением администрации города Тамбова ООО «ККС» назначено гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения. По информации из открытых источников штатная численность компании составляет два сотрудника, ООО «ККС» входит в холдинг «РКС».

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и водоотведение. Напомним, что в марте депутаты в Тамбовской городской Думе приняли концессионное соглашение по воде, которое обсуждали полгода.
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