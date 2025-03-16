|
В центре Тамбова продают торговый дом за 250 миллионов рублей
16 марта 2025
Комментариев: 0
Версия для печати
Торговый дом «Тамбов», расположенный на улице Интернациональной, выставлен на продажу за 250 миллионов рублей. Двухэтажное здание общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров является одним из знаковых объектов в центре города.
Продажей недвижимости занимается агентство «Гарант-Сервис», принадлежащее индивидуальному предпринимателю Елене Петровой. Согласно объявлению, опубликованному 12 марта, в здании выполнен ремонт, а торговые площади сданы в аренду федеральным и сетевым магазинам.
Торговый дом оборудован кондиционерами, пожарно-охранной сигнализацией, видеонаблюдением, стационарными телефонными линиями, серверами трёх интернет-провайдеров, городским отоплением, а также имеет оформленный паспорт безопасности.
Здание, известное среди горожан как «дом на курьих ножках» из-за особенностей архитектуры, было построено и открыто в 1985 году.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.