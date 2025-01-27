В Тамбове снова кладут асфальт в лужи: жители возмущены качеством ремонта Комментариев: 0



— К сожалению, такие случаи уже стали привычными. В 2023 году подобное происходило на дублёре улицы Советской, а в конце 2024 года асфальт на улице Пионерская буквально смешался с грязью и водой, — отметил Александров.



В администрации города пояснили, что на улицах Осипенко и Сенько действительно проводится ямочный ремонт с использованием литого асфальта, нагретого до 200 градусов. По словам чиновников, эти работы носят временный характер и позволяют поддерживать дороги в проезжем состоянии до начала основного строительного сезона.



Однако корреспондент «ПроТамбова» убедился, что ремонт проведён выборочно: часть выбоин была заделана, в то время как другие, расположенные буквально в нескольких метрах, остались нетронутыми. Как именно выбирали участки для ремонта, остаётся неизвестным.



Случаи укладки асфальта в ненадлежащих условиях в Тамбове происходят регулярно. В декабре 2024 года аналогичная ситуация сложилась на улице Пионерская: после нескольких переносов сроков подрядчик ИП Георгий Талмач завершил работы, но спустя неделю новое покрытие начало разрушаться. Тогда глава городской администрации Максим Косенков заявил, что оплата за некачественный ремонт производиться не будет, так как работы проводились в неподходящих погодных условиях.



Несмотря на заявления чиновников о контроле за качеством ремонта дорог, ситуация с укладкой асфальта в лужи повторяется, вызывая вопросы у местных жителей.



Фото: «ПроТамбов» Элеонора Соса На улице Осипенко в Тамбове, несмотря на сырую погоду и грязь, ведётся ямочный ремонт. Однако горожане недовольны качеством работ — дорожное покрытие укладывают прямо в лужи. О проблеме сообщил депутат городской Думы Артём Александров в своём телеграм-канале., — отметил Александров.В администрации города пояснили, что на улицах Осипенко и Сенько действительно проводится ямочный ремонт с использованием литого асфальта, нагретого до 200 градусов. По словам чиновников, эти работы носят временный характер и позволяют поддерживать дороги в проезжем состоянии до начала основного строительного сезона.Однако корреспондент «ПроТамбова» убедился, что ремонт проведён выборочно: часть выбоин была заделана, в то время как другие, расположенные буквально в нескольких метрах, остались нетронутыми. Как именно выбирали участки для ремонта, остаётся неизвестным.Случаи укладки асфальта в ненадлежащих условиях в Тамбове происходят регулярно. В декабре 2024 года аналогичная ситуация сложилась на улице Пионерская: после нескольких переносов сроков подрядчик ИП Георгий Талмач завершил работы, но спустя неделю новое покрытие начало разрушаться. Тогда глава городской администрации Максим Косенков заявил, что оплата за некачественный ремонт производиться не будет, так как работы проводились в неподходящих погодных условиях.Несмотря на заявления чиновников о контроле за качеством ремонта дорог, ситуация с укладкой асфальта в лужи повторяется, вызывая вопросы у местных жителей.Фото: «ПроТамбов» Элеонора Соса



