Депутаты Тамбовской городской Думы довольны ремонтом дорог в Тамбове Комментариев: 0



Чиновник отметил, что погодные условия помешали своевременному выполнению работ на некоторых улицах. В течение года были отремонтированы участки дорог на 23 улицах города. Однако, были и случаи некачественного исполнения обязательств подрядчиками. Так, из-за одностороннего расторжения муниципального контракта по ремонту дороги на 2-ой Высотной улице работы планируется завершить в 2024 году. Подрядчик был включен в реестр недобросовестных в феврале, и 16 мая документы были направлены в суд для взыскания штрафа в размере 1,6 млн рублей за неисполнение контракта.



Депутаты городской Думы, за исключением двух, проголосовали за признание работы администрации по ремонту дорог удовлетворительной. Против проголосовали депутаты от КПРФ, обосновав свою позицию тем, что при ремонте дорог были не только срывы сроков, но и низкое качество выполненных работ.



Ремонт дорог в Тамбове в прошлом году сопровождался многочисленными скандалами. Работы часто начинались с опозданием, в условиях морозов и снега. Многие проблемы сохранились и в текущем году, особенно с наступлением весны, когда некоторые дороги стали разрушаться.



«Ситуация с состоянием дорог в Тамбове как за отчётный период 2023 года, так и в текущем году очень непростая. Не надо быть экспертом, чтобы констатировать не только недостаточный объём выполненных работ, в том числе связанных с недостаточностью финансирования, это как бы объективная причина, но и тот факт, что отремонтированные дороги начинают приходить в негодность на тех или иных участках практически на следующий год после их проведения. По нашему мнению, одна из причин сложившейся ситуации — это не всегда должный контроль со стороны заказчика в ходе проведения подрядными организациями ремонтных работ», — заявил руководитель фракции КПРФ депутат Артём Александров.



Фото: ПроТамбов На заседании Тамбовской городской Думы администрация города представила отчет о проделанной за прошедший год работе по содержанию и ремонту дорог. Отчет зачитал заместитель председателя комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Денис Зоологин. Он сообщил, что на ремонт дорог в 2023 году было потрачено 690,5 млн рублей, из которых лишь 1,5 млн — средства города, остальные поступили из областного бюджета.Чиновник отметил, что погодные условия помешали своевременному выполнению работ на некоторых улицах. В течение года были отремонтированы участки дорог на 23 улицах города. Однако, были и случаи некачественного исполнения обязательств подрядчиками. Так, из-за одностороннего расторжения муниципального контракта по ремонту дороги на 2-ой Высотной улице работы планируется завершить в 2024 году. Подрядчик был включен в реестр недобросовестных в феврале, и 16 мая документы были направлены в суд для взыскания штрафа в размере 1,6 млн рублей за неисполнение контракта.Депутаты городской Думы, за исключением двух, проголосовали за признание работы администрации по ремонту дорог удовлетворительной. Против проголосовали депутаты от КПРФ, обосновав свою позицию тем, что при ремонте дорог были не только срывы сроков, но и низкое качество выполненных работ.Ремонт дорог в Тамбове в прошлом году сопровождался многочисленными скандалами. Работы часто начинались с опозданием, в условиях морозов и снега. Многие проблемы сохранились и в текущем году, особенно с наступлением весны, когда некоторые дороги стали разрушаться.— заявил руководитель фракции КПРФ депутат Артём Александров.Фото: ПроТамбов



