Депутаты удовлетворены состоянием дорог в Тамбове Комментариев: 0



Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ, Артём Александров, сообщил, что документы были предоставлены депутатам менее чем за сутки до заседания, вечером предыдущего дня. В связи с этим он выразил своё недовольство на собрании, отметив, что такой формальный подход к таким важным вопросам недопустим, поскольку не предоставляет возможности для согласования и обсуждения с горожанами, а также физически изучения документов.



Большинство депутатов признали, что прошлогодний ремонт дорог был выполнен удовлетворительно. Фракция КПРФ выразила своё несогласие, голосовав "против", и ещё один депутат воздержался.



«Качество ремонта дорог за прошлый год вызывает и у депутатов, и у жителей много вопросов. Далеко ходить не стоит. Возьмём ремонт улицы Советской: и сроки были сорваны, и качество хромало. Чего стоит у нас новая, так называемая, уложенная плитка, которая в настоящий момент активно перекладывается. Аналогичная ситуация по улице Чичерина и по другим объектам. А если рассмотреть те дороги, которые были отремонтированы в 21-м году или немного пораньше, тот же Защитный переулок, не говоря про улицу Киквидзе, то там вообще ситуация удручающая», — заявил депутат Александров. Вчера, 26 апреля, прошло очередное заседание Тамбовской городской Думы. В повестке дня было несколько вопросов, включая представление отчёта администрации города о прошлогоднем ремонте дорог и планах на 2023 год.Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ, Артём Александров, сообщил, что документы были предоставлены депутатам менее чем за сутки до заседания, вечером предыдущего дня. В связи с этим он выразил своё недовольство на собрании, отметив, что такой формальный подход к таким важным вопросам недопустим, поскольку не предоставляет возможности для согласования и обсуждения с горожанами, а также физически изучения документов.Большинство депутатов признали, что прошлогодний ремонт дорог был выполнен удовлетворительно. Фракция КПРФ выразила своё несогласие, голосовав "против", и ещё один депутат воздержался.— заявил депутат Александров.



