Артем Александров: «Проблемы в сфере дорожного хозяйства требуют немедленного решения» Комментариев: 0 «Проблемы в сфере дорожного хозяйства требуют немедленного решения», - подчеркнул Александров.



Администрация города, в лице главы Максима Косенкова, прокомментировала ситуацию с дорожным покрытием на улице Киквидзе. По предоставленным документам и результатам экспертизы, дорога была отремонтирована в соответствии с установленными стандартами. Однако в настоящее время одна полоса практически непригодна для движения, поэтому город планирует заказать дополнительную экспертизу в государственной лаборатории судебной экспертизы Минюста России и провести необходимый ремонт.



Глава городской администрации также отметил, что в текущем году план по ремонту дорог будет определяться доступными финансовыми ресурсами, включая различные программы, и приоритет будут иметь основные дороги. При этом не планируется массовая замена бордюрного камня.



«Дорога на улице Киквидзе начала разрушаться не в этом и не в прошлом году. По результатам экспертизы речь может пойти не только о возмещении ущерба, но и о принятии мер иного реагирования со стороны правоохранительных органов. Дорога при нормальном текущем и гарантийном ремонте может выдерживать эксплуатацию в течение 7−10 лет. Следует также обратить внимание и на другие дороги, чтобы можно было подрядчиков призвать к исполнению своих гарантийных обязательств», — добавил депутат Артём Александров.



Фото: ОНФ На заседании Тамбовской городской Думы, прошедшем 27 марта, был обсужден вопрос о состоянии дорог. Председатель комитета по ЖКХ и лидер фракции КПРФ Артём Александров, выразил озабоченность тем, что некоторые дорожные участки начинают разрушаться ещё в гарантийный период, вспомнив проблемы на улицах Киквидзе и Гастелло. Также он упомянул о необходимости ремонта мостов, отметив, что на это может не хватить средств города.- подчеркнул Александров.Администрация города, в лице главы Максима Косенкова, прокомментировала ситуацию с дорожным покрытием на улице Киквидзе. По предоставленным документам и результатам экспертизы, дорога была отремонтирована в соответствии с установленными стандартами. Однако в настоящее время одна полоса практически непригодна для движения, поэтому город планирует заказать дополнительную экспертизу в государственной лаборатории судебной экспертизы Минюста России и провести необходимый ремонт.Глава городской администрации также отметил, что в текущем году план по ремонту дорог будет определяться доступными финансовыми ресурсами, включая различные программы, и приоритет будут иметь основные дороги. При этом не планируется массовая замена бордюрного камня.— добавил депутат Артём Александров.Фото: ОНФ



