В Тамбове изменили схему работы общественного транспорта
Вчера, 12:38
Администрация Тамбова объявила о масштабной оптимизации маршрутной сети. Изменения коснулись западных районов города.
Полностью отменены четыре маршрута:
автобус № 35 «Сенько – ОАО „Пигмент“»,
автобус № 46 «Магистральная – Островитянова»,
автобус № 48 «Сенько – Магистральная»,
троллейбус № 20 «Железнодорожный вокзал – МЖК».
Кроме того, скорректированы схемы движения семи автобусных направлений. Изменения затронули маршруты № 56, 6-т, 18-а, 44-н, 9, 10 и 24. Обновлённые трассы теперь проходят через новые улицы и микрорайоны, что, по словам городских властей, должно лучше учитывать потребности пассажиров.
Отдельно отмечается, что по маршрутам № 6-т, № 24 и № 68 теперь будут действовать регулируемые тарифы, устанавливаемые на уровне региона.
В мэрии подчеркнули, что корректировка схемы движения направлена на повышение эффективности работы городского транспорта и удобство жителей.
Фото: Алексей Бучнев / ТОП68
