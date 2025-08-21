|
Дело экс-ректора МичГАУ о хищении более 12 млн рублей передано в суд
Вчера, 13:02
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура Тамбовской области направила в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников Мичуринского государственного аграрного университета.
Экс-ректор вуза Вадим Бабушкин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Его бывшие коллеги — Галина Короткова и Олег Волков — фигурируют в деле как пособники.
По версии следствия, схема заключалась в фиктивном создании рабочей группы и начислении премий её 30 «участникам». Позже деньги собирались с получателей и передавались руководителю. Таким образом, было похищено свыше 12 миллионов рублей.
Незаконные действия пресекли сотрудники регионального УФСБ. Сейчас материалы дела переданы в Мичуринский городской суд.
Это не первое уголовное преследование в отношении Бабушкина. Ранее, в январе 2023 года, ему уже предъявляли обвинения в хищении 10 миллионов рублей из средств нацпроекта «Наука и университеты». Кроме того, в прошлом году экс-проректор Галина Короткова получила условный срок и штраф по другому делу о мошенничестве.
Фото: «Вести Тамбов»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.