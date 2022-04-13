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Доцента мичуринского ВУЗа подозревают в хищении 10 миллионов рублей
В отношении доцента одного из мичуринских ВУЗов возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По информации УФСБ по Тамбовской области сотрудник университета сфальсифицировал результаты выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и таким образом заполучил деньги. Деньги были выделены в рамках национального проекта «Наука и университеты».
Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия для закрепления доказательной базы, а также выявление иных причастных к противоправной деятельности лиц.
ФОТО: Следственный комитет РФ
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В отношении доцента одного из мичуринских ВУЗов возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По информации УФСБ по Тамбовской области сотрудник университета сфальсифицировал результаты выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и таким образом
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