В Тамбове снова сорваны сроки ремонта перекрёстка Карла Маркса и Пензенской

Как напоминает издание «Вердикт», проблемы начались 6 июня 2025 года, когда на этом участке обрушилось дорожное покрытие из-за разрушения канализационного коллектора. Уже 1 июля движение было перекрыто для ремонта, завершение которого сначала планировалось к 8 июля. Однако сроки неоднократно переносились.



3 июля заместитель главы администрации Тамбова Олег Висков заявлял, что «всё идёт по графику, поводов для беспокойства нет». Но уже 9 июля стало известно о переносе работ, ориентировочно до 14 июля. К этому времени движение так и не восстановили.



Перекрёсток улиц Карла Маркса и Пензенской в Тамбове, который власти обещали открыть для движения 25 августа, остаётся перекрытым. На проезжей части до сих пор зияют провалы, а сроки восстановления дороги остаются неизвестными. Работы, проводимые компанией «РКС-Тамбов», в очередной раз не завершены в срок.




