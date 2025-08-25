Тамбовские журналисты повлияли на признание International Baccalaureate нежелательным в России Комментариев: 0



Толчком к проверке стали публикации и обращения сетевого издания «Региональные известия» из Тамбова. Ещё в 2024 году журналисты указали на связи Московской экономической школы (МЭШ) с IB и добились официального ответа столичного департамента образования, подтвердившего отсутствие согласованных договоров.



В 2024–2025 годах издание выпустило серию расследований о влиянии IB и международных фондов на российские школы и учебные программы. Эти материалы, а также обращения в надзорные органы вызвали широкий резонанс: к теме подключились депутаты Госдумы и федеральные СМИ. В результате Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам IB и CIS, где была зафиксирована ЛГБТ-пропаганда (признана экстремистской и запрещена в РФ), а Ассоциация школ международного бакалавриата в СНГ переписала устав, убрав упоминания о зарубежном кураторе.



Весной 2025 года Минпросвещения отказало школам в согласовании договоров с IB, а летом Генпрокуратура подтвердила начало комплексной проверки. Финальной точкой стало решение от 25 августа: International Baccalaureate официально признан нежелательной организацией в России.



Так, журналисты из Тамбова внесли заметный вклад в то, чтобы многолетняя история «образовательного троянского коня» завершилась.



Фото: Ceri Breeze 25 августа 2025 года Генеральная прокуратура РФ признала деятельность International Baccalaureate (IB, Швейцария) нежелательной в России. По данным ведомства, под видом «престижных образовательных программ» организация распространяла искажённые исторические факты, антироссийские установки и чуждые ценности.Толчком к проверке стали публикации и обращения сетевого издания «Региональные известия» из Тамбова. Ещё в 2024 году журналисты указали на связи Московской экономической школы (МЭШ) с IB и добились официального ответа столичного департамента образования, подтвердившего отсутствие согласованных договоров.В 2024–2025 годах издание выпустило серию расследований о влиянии IB и международных фондов на российские школы и учебные программы. Эти материалы, а также обращения в надзорные органы вызвали широкий резонанс: к теме подключились депутаты Госдумы и федеральные СМИ. В результате Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам IB и CIS, где была зафиксирована ЛГБТ-пропаганда (признана экстремистской и запрещена в РФ), а Ассоциация школ международного бакалавриата в СНГ переписала устав, убрав упоминания о зарубежном кураторе.Весной 2025 года Минпросвещения отказало школам в согласовании договоров с IB, а летом Генпрокуратура подтвердила начало комплексной проверки. Финальной точкой стало решение от 25 августа: International Baccalaureate официально признан нежелательной организацией в России.Так, журналисты из Тамбова внесли заметный вклад в то, чтобы многолетняя история «образовательного троянского коня» завершилась.Фото: Ceri Breeze



