Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Аграрии Тамбовской области готовятся к весенним полевым работам

Атака беспилотников в Тамбовской области квалифицирована как теракт

В Тамбовской области увеличили выплаты для военнослужащих-контрактников

В Тамбовской области новогодние празднования прошли без происшествий

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске отметили 45-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан

В Тамбове на месте промзоны появятся два жилых дома

Глава Тамбовской области раскритиковал работу подрядчиков по зимнему содержанию дорог

Ветеран Афганистана В.М. Воротников провел урок патриотизма для школьников Мичуринска

Национализация спиртзавода в Тамбове: потери Amber Beverage Group и падение прибыли

В Тамбовской области благоустроят мемориалы и проведут масштабные мероприятия к 80-летию Победы

Возврат дела Александра Романова и демонтаж временной перемычки на Цне

» » Следственный комитет России проверяет состояние школы в селе Балыклей Тамбовской области

Следственный комитет России проверяет состояние школы в селе Балыклей Тамбовской области

Сегодня, 08:49
Комментариев: 0
Версия для печати
Следственный комитет России проверяет состояние школы в селе Балыклей Тамбовской областиПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ненадлежащего состояния школы в селе Балыклей Инжавинского округа Тамбовской области. Проблемы с состоянием здания, построенного в 1980-х годах, стали известны после того, как в школе были обнаружены плесень и разрушения кирпичной кладки, вызванные протечками кровли. Эти дефекты приводят к значительным теплопотерям, а родители учащихся выражают обеспокоенность по поводу здоровья детей.

Несмотря на неоднократные обращения родителей, сроки ремонта школы постоянно откладывались, что привело к началу процессуальной проверки. Руководитель Следственного управления по Тамбовской области Александр Полшаков должен представить предварительные и окончательные результаты проверки. Контроль за исполнением поручения взят на центральный аппарат ведомства.

Следственный комитет России продолжает работу по защите прав учащихся и обеспечению безопасности образовательных учреждений.

Фото: Вести Тамбов
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

СК России проверяет нарушения экологического законодательства в Тамбове

По поручению Бастрыкина возбуждено уголовное дело о ненадлежащем состоянии ...

По требованию председателя СКР проверят как электровелосипедист сбил ребёнк ...

Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушением прав приёмных д ...

Школа в Мичуринске утопает в плесени – возбуждено уголовное дело

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки Токарёвской пти ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове рассмотрели пути сохранения историко-культурного наследия на круглом столе

Сегодня, 12:41
0
18 января в зале Торгово-промышленной палаты Тамбовской области состоялся круглый стол ВООПИК, посвящённый «Актуальным проблемам сохранения наследия». Мероприятие объединило экспертов по реставрации, представителей общественных организаций, владельцев памятников, а также официальных лиц, в том

В Никифоровском округе Тамбовской области арендная плата за огороды выросла в 10 раз

Сегодня, 10:05
0
В Никифоровском муниципальном округе Тамбовской области произошло резкое увеличение арендной платы за использование земельных участков под огородничество. Сельские жители выражают недовольство многократным подорожанием.

Тамбовское отделение Всероссийского общества инвалидов подало новый иск о банкротстве

Сегодня, 09:02
0
Тамбовское региональное отделение «Всероссийского общества инвалидов» подало новый иск о своём банкротстве. Общая сумма долга организации составляет 456,5 тысяч рублей. Заявление было принято в производство арбитражным судом Тамбовской области, и заседание по проверке обоснованности иска назначено

Следственный комитет России проверяет состояние школы в селе Балыклей Тамбовской области

Сегодня, 08:49
0
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ненадлежащего состояния школы в селе Балыклей Инжавинского округа Тамбовской области. Проблемы с состоянием здания, построенного в 1980-х годах, стали известны после того, как в школе

Торговые ряды на центральном рынке Тамбова будут выставлены на торги для восстановления

Сегодня, 08:00
0
Архитектурный ансамбль Торговых рядов на центральном рынке Тамбова будет предложен инвесторам на торгах с возможностью воспользоваться льготным кредитом для реставрации. Памятник архитектуры, площадью около 7 тысяч кв. метров, находится в неудовлетворительном состоянии и станет частью программы

На торги выставлено имущество бизнесмена Джамала Шамояна

Вчера, 16:14
0
В рамках дела о банкротстве Джамала Шамояна на аукцион выставлено нежилое помещение в доме № 39 по улице Советской в Тамбове. Конкурсный управляющий Андрей Коняхин объявил о торгах, которые запланированы на 27 февраля. Заявки начнут принимать с 20 января. Начальная стоимость помещения площадью

Аграрии Тамбовской области готовятся к весенним полевым работам

Вчера, 16:13
0
В Тамбовской области началась подготовка к весенней посевной кампании. Для обеспечения её проведения в штатном режиме создан областной оперативный сельскохозяйственный штаб. В ближайшее время аналогичные штабы начнут работу в муниципальных округах региона.

Преподавателя вуза Тамбовской области подозревают во взяточничестве

Вчера, 16:06
0
В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы одного из вузов по факту получения взяток. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по региону на основании материалов, предоставленных УФСБ России.

Оксана Соловьёва вновь возглавила Арбитражный суд Тамбовской области

Вчера, 08:12
0
Оксана Соловьёва назначена председателем Арбитражного суда Тамбовской области на очередной шестилетний срок. Указ о её назначении, наряду с другими решениями о судейских назначениях, подписал Президент РФ 16 января 2025 года.

Прокуратура выявила нарушения в содержании и ремонте дорог в Тамбовской области

17 января 2025
0
Прокуратура Тамбовской области продолжает фиксировать нарушения в зимнем содержании и ремонте автомобильных дорог. Руководители трёх организаций — «Ржаксинское ДСО», «Дормострой» и «Комэнергосервис» — привлечены к административной ответственности. В Ржакинском районе из-за снежного наката и

Прокуратура заставила отремонтировать разрушающуюся трансформаторную подстанцию в Тамбове

16 января 2025
0
Муниципальные власти Тамбова вновь оказались не способны оперативно решить проблему без вмешательства прокуратуры. Только после проверки надзорного органа удалось добиться ремонта трансформаторной подстанции №227 на улице Володарского, состояние которой угрожало безопасности местных жителей.

Поставщик оштрафован за фальсификацию молочной продукции для детского сада в Тамбовской области

16 января 2025
0
Тамбовский суд вынес решение о наложении штрафа на поставщика, который поставил в дошкольное учреждение некачественную молочную продукцию. Согласно информации регионального УФАС, нарушив условия контракта, поставщик поставил в МБДОУ «Детский сад „Колобок“» сливочное масло, не соответствующее

В Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

16 января 2025
0
Федеральный оперативный штаб опубликовал данные по заболеваемости COVID-19 за вторую неделю 2025 года. В период с 6 по 12 января в Тамбовской области зарегистрировали 26 новых случаев коронавируса. Этот показатель втрое превысил данные прошлой недели, когда зафиксировали всего 8 заболевших.

Екатерина Иванова назначена исполняющей обязанности ректора МичГАУ

16 января 2025
0
Сергей Жидков завершил свою работу в должности ректора Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), которую занимал с марта 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте», отметив, что университет сыграл важную роль в его профессиональном становлении, но настало

В Тамбовской области зафиксирован очередной инцидент с беспилотниками

15 января 2025
0
В ночь на 15 января в посёлке Новая Ляда Тамбовского муниципального округа был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), об этом сообщили в региональном правительстве. Дрон повредил жилой дом, выбив окна и двери. По словам представителей властей, разрушения незначительны.

ОНФ требует проверки качества ямочного ремонта в Тамбове: 4,5 миллиона на асфальт, которого нет

15 января 2025
0
Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратилось в прокуратуру Тамбовской области с требованием проверить качество ямочного ремонта на улицах Мичуринской и Магистральной. По данным общественников, администрация города в декабре оплатила подрядчику 4,5 миллиона рублей за

Реконструкция Тамбовской филармонии вновь под угрозой: подрядчик признан банкротом

15 января 2025
0
Главный подрядчик реконструкции Тамбовской филармонии, ООО «ЦХД Инжиниринг», официально признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Московской области, начав конкурсное производство, которое продлится до мая 2025 года. Несмотря на это, контракт с компанией пока не расторгнут, что ставит

В микрорайоне Солнечный разрушаются дороги после недавнего ремонта

14 января 2025
0
Жители микрорайона Солнечный в Тамбове столкнулись с разрушением дорог, отремонтированных всего несколько месяцев назад, в конце лета 2024 года. По словам местных жителей, качество выполненных работ оказалось неудовлетворительным: на асфальте уже появились ямы и выбоины, - сообщает «Онлайн Тамбов».

В аэропортах Калуги и Тамбова сняты ограничения на полёты

14 января 2025
0
Аэропорты Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское) возобновили приём и выпуск воздушных судов после снятия временных ограничений.

Бастрыкин взял на контроль проверку загрязнения реки Цны в Тамбове

14 января 2025
0
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тамбовской области Александру Полшакову доложить о результатах проверки по факту нарушения природоохранного законодательства. Поводом для проверки стал очередной сброс сточных вод в реку Цну,

Зимние дороги Тамбова: опасность для горожан и вопросы к властям

14 января 2025
0
Этой зимой переменчивая погода с частыми заморозками и оттепелями сделала дороги и тротуары Тамбова особенно опасными. Накопившийся снег превращается в лёд, создавая трудности для автомобилистов и пешеходов, особенно пожилых. Неэффективная работа коммунальных служб стала одной из главных тем
Copyrights © 2001-2024
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2024 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО "ТамИнфо".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, Шанина, юрий жирков

Показать все теги