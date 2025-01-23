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Прокуратура выявила нарушения в реализации программы транспортного развития Тамбова
Вчера, 11:22
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Прокуратура Ленинского района Тамбова обнаружила нарушения в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства». Проверка показала, что подрядчик ООО «Стинэк» нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные контрактом.
Контракт включал строительство автодорог и благоустройство в районе жилой застройки улицы Андреевская в Тамбове, а также на улицах Берёзовая и Железнодорожная казарма в деревне Перикса. Работы должны были завершиться до 30 июля 2024 года, однако подрядчик не выполнил обязательства вовремя.
По итогам проверки в отношении генерального директора компании было возбуждено административное дело за неисполнение обязательств по контракту. Руководителя оштрафовали на 30 тысяч рублей.
На сегодняшний день работы завершены в полном объёме, однако прокуратура продолжает следить за качеством и соблюдением сроков в рамках других муниципальных программ.
Фото: прокуратура Тамбовской области
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