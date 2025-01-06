В селе Дуплято-Маслово завершили строительство медицинского центра 0 В селе Дуплято-Маслово Знаменского округа завершено строительство современного центра врача общей практики. Медицинское учреждение возведено в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

В Тамбовской области пожар уничтожил хозяйственные постройки 0 Вечером 7 января в селе Пушкари Тамбовского округа загорелись хозяйственные постройки во дворе одного из домов. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты 3-й пожарно-спасательной части и специализированной части Тамбова.

В Тамбове привели в порядок мостик через реку Студенец 0 Мостик через реку Студенец, находившийся в аварийном состоянии, наконец отремонтирован. Осенью эксперты регионального отделения Народного фронта обратили внимание на его небезопасное состояние.

Водитель на трассе «Тамбов-Шацк» слетел с дороги и получил серьёзные травмы 0 На 100-м километре автодороги «Тамбов-Шацк» произошло ДТП с участием пожилого водителя. Управляя автомобилем, 84-летний мужчина потерял контроль над транспортным средством, и машина съехала с трассы, застряв в придорожных кустах.

Строительство школы в Тамбове на улице Волжской продлится до конца 2025 года 0 Срок завершения строительства школы на 1275 мест в Тамбове, расположенной на улице Волжской, продлили до 31 декабря 2025 года. Такое решение было согласовано правительством Тамбовской области и утверждено региональным министерством образования и науки.

500 тамбовчан открыли бизнес с помощью социальных контрактов 0 В 2024 году в Тамбовской области 500 жителей стали предпринимателями благодаря государственной поддержке. На основании социальных контрактов им предоставлялись выплаты до 350 тысяч рублей. Эти средства можно было использовать для покупки оборудования, аренды помещений и других нужд.

Тысячи прихожан собрались на Рождественское богослужение в Тамбовском соборе 0 В ночь с 6 на 7 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова состоялась торжественная Божественная литургия, которую возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. После богослужения на Соборной площади прошло освящение Рождественского вертепа.

В Тамбовской области отремонтируют мост через Разазовку за 173 млн рублей 0 «Тамбовавтодор» объявил конкурс на капитальный ремонт моста через реку Разазовка в селе Хлыстово Моршанского округа. Согласно документации на портале госзакупок, финансирование проекта из регионального бюджета составит 173 млн рублей.

Проблема бездомных собак в Тамбове обостряется: горожане требуют действий 0 Тамбов сталкивается с серьезной проблемой бездомных животных, которая вызывает все больше беспокойства у местных жителей. Стаи собак становятся не только источником дискомфорта, но и реальной угрозой безопасности. В прошлом году в городе зафиксировано несколько случаев нападений собак на людей, что

Сложности экономики Тамбовщины: растут убытки и число убыточных предприятий 0 Согласно данным Тамбовстата, общий финансовый результат организаций Тамбовской области за период с января по октябрь 2024 года достиг 54,3 млрд рублей. Это на 0,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, в 2023 году рост по отношению к 2022 году составил 0,9%.

В Тамбовской области поддержано 42 сельскохозяйственных стартапа 0 В 2024 году государственная поддержка в рамках программы «Агростартап» была предоставлена 42 сельскохозяйственным проектам в Тамбовской области. Совокупная сумма грантов составила около 159 миллионов рублей, сообщили в региональном Минсельхозе.

В храмах Тамбовской области проводят проверки перед Рождеством 0 В преддверии рождественских праздников сотрудники регионального управления МЧС России проводят профилактические проверки в храмах, церквях и монастырях Тамбовской области. Основное внимание уделяется вопросам пожарной безопасности и готовности к экстренным ситуациям.

В Тамбовской области установлен карантин по бешенству животных 0 Карантин по бешенству животных введён в селе Александровка 1-я Ржаксинского округа и в районном посёлке Знаменка Знаменского округа. Соответствующие постановления №195 и №196 подписал врио главы Тамбовской области Евгений Первышов накануне новогодних праздников.

Житель Тамбовской области выиграл 1 млн рублей в новогодней лотерее 0 В первый день нового года житель Тамбовской области стал обладателем 1 млн рублей, выигранных в новогоднем тираже государственной лотереи «Мечталлион». Об этом сообщила пресс-служба «Национальной лотереи». Выигрыш вошёл в число 42 призов по 1 млн рублей, разыгранных в тираже №119 с общим призовым

В Тамбовской области ожидается налипание мокрого снега 0 На территории Тамбовской области прогнозируется налипание мокрого снега, которое сохранится вечером 4 января. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Тамбовчанам напомнили о правилах безопасности на льду 0 В период зимних каникул многие жители Тамбовской области отправляются на природу, чтобы насладиться традиционными зимними развлечениями. Однако нестабильные январские температуры делают лёд на водоёмах небезопасным. Специалисты регионального управления МЧС России напомнили основные правила, которые

В селе Донском водитель «Москвича» врезалась в столб 0 Днём 3 января в селе Донском Тамбовского округа произошло ДТП: женщина, управлявшая автомобилем «Москвич», съехала с дороги и врезалась в столб.

Полицейские устроили праздник для воспитанников центра «Семейный причал» 0 Сотрудники ОМВД России «Инжавинский» совместно с коллегами из МОМВД России «Уваровский» и председателем Совета ветеранов В. Дегтярёвым провели новогодний праздник для детей из центра поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал» в селе Красивке.

В новогодние дни в Тамбовской области родились 19 детей 0 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года в Тамбовской области на свет появились 19 малышей: 10 девочек и 9 мальчиков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов в своём телеграм-канале.