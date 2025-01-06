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Строительство школы в Тамбове на улице Волжской продлится до конца 2025 года
Сегодня, 08:11
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Срок завершения строительства школы на 1275 мест в Тамбове, расположенной на улице Волжской, продлили до 31 декабря 2025 года. Такое решение было согласовано правительством Тамбовской области и утверждено региональным министерством образования и науки.
Школа, стоимостью 2,1 миллиарда рублей, изначально планировалась к сдаче в декабре 2024 года. Однако изменения в концессионное соглашение, подписанные 28 декабря 2024 года, увеличили сроки реализации проекта на год.
Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между министерством образования Тамбовской области и ООО «Прошкола», дочерней структурой госкорпорации «ВЭБ.РФ». Из общей стоимости 1,2 миллиарда рублей составляет федеральный грант, а 967 миллионов рублей вложены инвестором.
Строительство школы призвано решить проблему нехватки учебных мест в городе. Новый образовательный объект будет оснащён современным оборудованием и станет важным шагом в обеспечении доступности качественного образования в регионе.
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