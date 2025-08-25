В Тамбовской области до 2026 года отреставрируют девять домов-памятников Комментариев: 0



По её словам, до конца 2025 года должны завершить ремонт пяти домов-памятников: двух в Тамбове (Советская, 75; Коммунальная, 32) и трёх в Мичуринске (Красноармейская, 27; Советская, 280; Герасимова, 84А). Работы ещё на четырёх объектах перенесены на 2026 год.



Стоимость ремонта составит 55,9 млн руб. в 2025 году и 98,3 млн руб. в 2026-м. Все работы будут профинансированы за счёт софинансирования из регионального бюджета, так как средств, собранных жителями исторических домов, недостаточно для дорогостоящей реставрации.



«Объекты культурного наследия, как правило, — это небольшие дома, которые не способны накопить за время действия программы необходимую сумму на реставрационный ремонт. Поэтому здесь потребность в бюджетном софинансировании существует и остаётся», — отметила Анна Курманова.



В 2024 году в регионе уже отремонтировали восемь домов-памятников и разработали проектно-сметную документацию ещё по восьми. Общая стоимость работ составила 153,2 млн руб., из которых 74,8 млн руб. пришлось дополнительно привлекать из областного бюджета.



Всего в Тамбовской области зарегистрировано 95 многоквартирных домов-ОКН: 41 — в Тамбове, 28 — в Мичуринске, 22 — в Моршанске, три — в Кирсанове и один в Рассказове.



Напомним, ранее в августе стало известно, что ООО «ГК Реновация» (Санкт-Петербург) выкупило за 25,9 млн руб. здание регионального значения «Корпус торговых рядов» на улице Коммунальной в Тамбове. Инвестор планирует восстановить исторический объект.



