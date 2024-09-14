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В области продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов
В Тамбовской области продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. На сегодняшний день завершен ремонт в 45 многоэтажках, а на 95 объектах работы ещё продолжаются. В целом в 2024 году планируется отремонтировать 237 многоквартирных домов.
Особое внимание уделяется подготовке зданий к отопительному сезону. В 26 домах будут обновлены системы теплоснабжения, причём в четырёх из них работы уже завершены. Генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Анна Курманова сообщила, что весь запланированный объём работ будет выполнен до начала отопительного периода.
Ремонт лифтов также остаётся приоритетным направлением. В прошлом году в многоэтажках региона установили 87 новых лифтов. В 2024 году планируется замена 108 лифтов в 21 доме. На эти цели выделено 368 млн рублей.
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В Тамбовской области продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. На сегодняшний день завершен ремонт в 45 многоэтажках, а на 95 объектах работы ещё продолжаются. В целом в 2024 году планируется отремонтировать 237 многоквартирных домов.
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