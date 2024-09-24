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В Тамбовской области продолжается масштабный капитальный ремонт многоквартирных домов
24 сентября 2024
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В Тамбовской области активно продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. На данный момент работы завершены в 50 зданиях, еще в 97 — ведутся ремонтные работы. Для шести домов подрядчика выбирают в настоящее время, а для 69 объектов разрабатывается проектно-сметная документация. Эта информация была озвучена на оперативном совещании под руководством главы региона Максима Егорова.
Министр ТЭК и ЖКХ области Елена Бабикова сообщила, что в общей сложности планируется отремонтировать 212 многоквартирных домов. В рамках этих работ планируется заменить 108 лифтов в 21 доме, обновить 133 инженерные сети, 131 крышу, 42 фасада, а также провести ремонт 4 фундаментов и 2 подвальных помещений. Общая стоимость ремонта составит более 2 млрд рублей.
Кроме того, по инициативе Максима Егорова, в рамках программы «Наследие Тамбовщины» продолжается реставрация 10 многоквартирных домов, имеющих статус объектов культурного наследия. Финансирование ремонта этих зданий составляет 175 млн рублей. По еще восьми объектам проектно-сметная документация находится в стадии разработки.
Елена Бабикова также отметила, что Фонд капитального ремонта значительно увеличил количество претензионных исков по задолженности. Если за весь 2023 год было подано исков на 22,7 млн рублей, то за восемь месяцев этого года — на 31 млн рублей. Улучшение взаимодействия с подрядными организациями позволило усилить контроль за качеством и сроками выполнения работ.
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