Встречи ветеранов с школьниками: патриотизм и история на уроках мужества 0 С началом учебного года члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжили проводить встречи и экскурсии с молодежью г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа в музейной комнате «Боевой Славы».

Число заболевших ОРВИ в Тамбовской области выросло на 23% за неделю 0 С 16 по 22 сентября в Тамбовской области зафиксирован рост числа случаев ОРВИ на 23% по сравнению с предыдущей неделей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились 2171 человек с симптомами ОРВИ. Взрослые составляют 31% от общего числа заболевших.

В Тамбове произошла драка со стрельбой: возбуждено уголовное дело 0 Вечером на севере Тамбова, на улице Свободной, произошёл инцидент со стрельбой, ставший уже вторым подобным случаем в этом районе. Согласно записям с камер видеонаблюдения, двое мужчин подъехали к дому по адресу Свободная, 8, где к ним присоединились ещё двое. Между ними возникла ссора, которая

Начальницу почтового отделения в Тамбове обвиняют в присвоении более 1,3 млн рублей 0 В Октябрьском районном суде Тамбова будет рассмотрено уголовное дело по статье 160 ч. 4 УК РФ, касающееся присвоения и растраты в особо крупном размере. Под судом окажется начальница одного из почтовых отделений, которая обвиняется в незаконном присвоении и растрате более 1,3 млн рублей.

Арбитражный суд отказал «Компьюлинк инфраструктура ТО» в расторжении концессионного соглашения и взыскании 412,9 млн рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области отклонил иск компании ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО», которая является частью ГК «Компьюлинк». Компания требовала расторгнуть концессионное соглашение на строительство котельных в Котовске и взыскать с администрации 412,9 млн рублей. Иск был подан в ноябре

В Тамбовской области продолжается масштабный капитальный ремонт многоквартирных домов 0 В Тамбовской области активно продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. На данный момент работы завершены в 50 зданиях, еще в 97 — ведутся ремонтные работы. Для шести домов подрядчика выбирают в настоящее время, а для 69 объектов разрабатывается проектно-сметная документация. Эта

Дом Чичерина продан на торгах в Тамбове за 9,1 млн рублей 0 Объект культурного наследия — дом Андрея Чичерина, расположенный на улице Советской, 78А, был выставлен на торги в Тамбове с начальной ценой в 1 рубль. Этот дом, построенный в XIX веке, имеет историческое значение, так как его владельцем был Андрей Чичерин, представитель тамбовского дворянства и

В Мичуринском округе прошли соревнования по стрельбе среди ветеранов боевых действий 0 Уже не одно десятилетие в селе Старое Тарбееево Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» проводит соревнования по стрельбе среди ветеранов боевых действий. Это мероприятие стало доброй осенней традицией нашей

Максим Егоров дал старт учениям по ликвидации последствий ЧС в Тамбовской области 0 В Тамбовской области под руководством главы региона Максима Егорова начались учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В тренировке приняли участие экстренные службы, органы власти и местного самоуправления, которые отрабатывали действия по оповещению населения, эвакуации и

Состоялась областная военно–спортивная игра «В зоне повышенного внимания» 0 В с. Старое Тарбеево уже в 25-й раз состоялась областная военно – спортивная игра «В зоне повышенного внимания». Лучшие команды со всей Тамбовской области 3 дня жили в полевых условиях и соревновались в различных видах спорта: рукопашный бой, ориентирование на местности, строевая подготовка,

В Тамбовской области стартуют массовые проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей 0 24 сентября в Тамбовской области начнутся масштабные проверки водителей, организованные сотрудниками Госавтоинспекции. Особое внимание будет уделено соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, проверки будут проводиться

Заведующая фельдшерским пунктом в Моршанском округе осуждена за подделку сертификатов о вакцинации 0 В Моршанском округе заведующую фельдшерско-акушерским пунктом признали виновной в подделке сертификатов о вакцинации и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.

В центре Тамбова произошло ДТП с участием Lada Vesta и BMW X7: отечественный автомобиль перевернулся 0 21 сентября в центре Тамбова произошла авария с участием автомобилей Lada Vesta и BMW X7. Столкновение случилось на улице Мичуринской, рядом с пересечением улицы Карла Маркса. По информации от Госавтоинспекции, причиной аварии стало то, что Lada Vesta подрезала BMW. Лёгкого касания оказалось

Тамбовские представители приняли участие в международной конференции, посвященной 75-летию КНР 0 Центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» и Тамбовское региональное отделение Общества российско-китайской дружбы (ОРКД) выступили участниками международной конференции «Дорогой борьбы и свершений: к 75-летию КНР и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем», которая

Прокуратура раскрыла дробление госконтрактов в Мичуринске 0 Прокуратура города Мичуринска выявила нарушения при заключении контрактов на ремонт кровли корпуса № 3 МБОУ «СОШ № 1». В ходе надзорной деятельности было обнаружено, что в июне 2024 года образовательное учреждение заключило два договора на ремонтные работы, каждый из которых не превышал сумму в 600

Уголовное дело бывшего и.о. регионального министра здравоохранения рассмотрит суд 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной охоте (ч. 1 ст. 258 УК РФ). По делу проходят три человека, включая бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Овчинникова.

В Тамбовской области мигрантам могут запретить работу в сфере такси 0 В Тамбовской области рассматривается возможность введения запрета на работу мигрантов в сфере такси. Инициатива поступила от организаций, занимающихся пассажирскими перевозками, и была обсуждена на заседании межведомственной комиссии по вопросам привлечения иностранных работников. Все члены

Жители улицы Н. Вирты обеспокоены вырубкой деревьев из-за строительства ведомственного дома 0 В Тамбове жители дома по адресу ул. Н. Вирты, 116, корп. 1, встревожены вырубкой деревьев в их дворе, которая началась в связи с возведением ведомственного здания. Работы ведутся строительной компанией «Мегаполис».

В Тамбовской области в четвертый раз открылась «Школа фермера» от Россельхозбанка 0 19 сентября в Тамбовской области в четвертый раз началось обучение в «Школе фермера». Образовательный проект Россельхозбанка, министерства сельского хозяйства Тамбовской области, регионального информационно-консультационного центра поддержки АПК и Мичуринского государственного аграрного

Бывшего замдиректора «Тамбовавтодора» признали виновным 0 Октябрьский районный суд Тамбова признал бывшего заместителя директора областного учреждения «Тамбовавтодор» Сергея Назарова виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил его к трём с половиной годам условного лишения свободы. Информация об этом была представлена