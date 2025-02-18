В Мичуринске почтили память воинов-интернационалистов Комментариев: 0



День памяти начался с молебна в храме Пророка Ильи, где почтили память погибших участников локальных войн. К ветеранам боевых действий в Афганистане присоединились участники СВО, а также семьи погибших воинов.



Затем у памятника воинам-интернационалистам состоялся траурный митинг, на котором присутствовали ветераны, представители администрации, студенты, школьники, участники военно-патриотических клубов, депутаты и жители города. Память павших почтили минутой молчания и возложением венков и цветов.



Торжественная часть прошла в Мичуринском драматическом театре, где с речами выступили представители городской и районной администрации, депутатского корпуса и общественных организаций. За вклад в патриотическое воспитание и поддержку ветеранов были вручены благодарственные письма и награды.



В прошлом году было учреждено премиальное звание имени Александра Тимошкина — ветерана Чеченской кампании и участника СВО, погибшего в декабре 2023 года. Первым лауреатом за активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодёжи стал С.Г. Пальчик.



Творческая программа была подготовлена управлением культуры. Перед зрителями выступили вокалисты, танцевальные коллективы, ансамбли «Юность», «Аида» и «Орион». Финальным аккордом вечера стало выступление легендарной группы «Каскад», известной своими песнями о боевых подвигах.



Завершилось мероприятие поминальным обедом, на котором ветераны из Мичуринска, Моршанска, Пичаева и Тамбова вспоминали своих товарищей и делились воспоминаниями о службе.



Местное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» выразило благодарность за поддержку в проведении памятных мероприятий главе г. Мичуринска М.В. Харникову, главе Мичуринского МО Г.Д. Хубулову и депутату Государственной Думы А.А. Полякову.



Такие мероприятия сохраняют память о героях, которые с честью выполнили свой долг перед страной, и помогают воспитывать новые поколения в духе патриотизма и уважения к истории. 15 февраля в России отмечается не только день вывода советских войск из Афганистана, но и День памяти воинов-интернационалистов, исполнивших свой долг перед Родиной. В этом году в Мичуринске прошли памятные мероприятия, организованные местным отделением «Российского Союза ветеранов Афганистана» под руководством Игоря Волкова.День памяти начался с молебна в храме Пророка Ильи, где почтили память погибших участников локальных войн. К ветеранам боевых действий в Афганистане присоединились участники СВО, а также семьи погибших воинов.Затем у памятника воинам-интернационалистам состоялся траурный митинг, на котором присутствовали ветераны, представители администрации, студенты, школьники, участники военно-патриотических клубов, депутаты и жители города. Память павших почтили минутой молчания и возложением венков и цветов. Торжественная часть прошла в Мичуринском драматическом театре, где с речами выступили представители городской и районной администрации, депутатского корпуса и общественных организаций. За вклад в патриотическое воспитание и поддержку ветеранов были вручены благодарственные письма и награды.В прошлом году было учреждено премиальное звание имени Александра Тимошкина — ветерана Чеченской кампании и участника СВО, погибшего в декабре 2023 года. Первым лауреатом за активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодёжи стал С.Г. Пальчик.Творческая программа была подготовлена управлением культуры. Перед зрителями выступили вокалисты, танцевальные коллективы, ансамбли «Юность», «Аида» и «Орион». Финальным аккордом вечера стало выступление легендарной группы «Каскад», известной своими песнями о боевых подвигах.Завершилось мероприятие поминальным обедом, на котором ветераны из Мичуринска, Моршанска, Пичаева и Тамбова вспоминали своих товарищей и делились воспоминаниями о службе.Местное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» выразило благодарность за поддержку в проведении памятных мероприятий главе г. Мичуринска М.В. Харникову, главе Мичуринского МО Г.Д. Хубулову и депутату Государственной Думы А.А. Полякову.Такие мероприятия сохраняют память о героях, которые с честью выполнили свой долг перед страной, и помогают воспитывать новые поколения в духе патриотизма и уважения к истории.



