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Плотину на Цне в Моршанске в 2024 году ожидает капитальный ремонт

Вчера, 09:53
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Плотину на Цне в Моршанске в 2024 году ожидает капитальный ремонтВ 2024 году в городе Моршанске Тамбовской области планируется начать ремонт плотины на реке Цна, как сообщили в пресс-службе областного правительства. Работы будут осуществляться в рамках федерального проекта, для которого выделены средства в размере 294 млн рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Гидротехническое сооружение, введенное в эксплуатацию в 1964 году, долгое время оставалось без необходимого ремонта.

По словам главы региона Максима Егорова, в планах полностью демонтировать плотину и затем восстановить ее. Проектная документация уже разработана за счет средств областного бюджета. Планируется завершить ремонтные работы к 2026 году.

Кроме того, в правительстве региона сообщили, что губернатор поручил местной компании «Стинэк», имеющей не самую положительную репутацию в регионе, завершить ремонтные работы на плотине на реке Цна в Моршанске до установленного контрактом срока – 30 ноября 2025 года. Неотложные работы стали необходимыми после введения локального режима чрезвычайной ситуации в апреле 2023 года из-за критического снижения уровня воды в реке Цна. Режим был отменен после установки временной технической перемычки, которая повысила уровень воды на 1,8 метра. Компания «Стинэк» также заключила контракты на капитальный ремонт плотины и очистку реки Цна на общую сумму 660,1 млн рублей, однако сразу же появились вопросы к качеству выполненных работ.

Фото: администрация города Моршанск
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