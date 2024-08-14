В здании «Газпромпроекта» обсудили подготовку кадров для строительной отрасли Комментариев: 0



Идея создания такого центра возникла на фоне острой нехватки квалифицированных специалистов в строительстве, которая с каждым годом только усугубляется. Основная проблема заключается в том, что выпускники вузов получают преимущественно теоретические знания, а не практические навыки, необходимые для работы на реальных объектах. Кроме того, многие технические вузы не готовят специалистов по ключевым строительным направлениям.



Руководство «Газтехпроекта» во главе с Ириной Конаковой предложило вернуться к системе наставничества, которая успешно применялась в советское время. Этот подход уже показал свою эффективность в рамках компании, но для решения проблемы на уровне региона требуется организованное сотрудничество всех участников процесса, включая заказчиков и опытных специалистов.



На совещании также обсуждалась готовность ТГТУ участвовать в подготовке студентов, однако было отмечено, что вуз справляется с задачей только в части архитектуры. Инженерные коммуникации, такие как теплоснабжение и водоснабжение, значительно усложнились за последние десятилетия, а университет не готовит специалистов по этим направлениям. Дипломные проекты студентов также часто не соответствуют требованиям строительной отрасли.



Участникам встречи был представлен проект создания центра подготовки кадров с предварительной сметой. При обсуждении вопроса финансирования Министерство образования отметило, что проект не может рассчитывать на постоянное финансирование, однако предложило использовать профильные учебные заведения, такие как сузы, для частичной реализации проекта. Это предложение было воспринято положительно.



В итоге собравшиеся пришли к выводу, что для дальнейшего продвижения проекта необходимо привлечь к обсуждению представителей строительного бизнеса, которые не были представлены на встрече. В здании «Газпромпроекта» состоялось совещание, на котором представители Тамбовской городской Думы, бизнеса, регионального министерства образования, руководства ТГТУ и прессы обсудили создание Центра профессиональных коммуникаций для подготовки кадров в строительной отрасли.Идея создания такого центра возникла на фоне острой нехватки квалифицированных специалистов в строительстве, которая с каждым годом только усугубляется. Основная проблема заключается в том, что выпускники вузов получают преимущественно теоретические знания, а не практические навыки, необходимые для работы на реальных объектах. Кроме того, многие технические вузы не готовят специалистов по ключевым строительным направлениям.Руководство «Газтехпроекта» во главе с Ириной Конаковой предложило вернуться к системе наставничества, которая успешно применялась в советское время. Этот подход уже показал свою эффективность в рамках компании, но для решения проблемы на уровне региона требуется организованное сотрудничество всех участников процесса, включая заказчиков и опытных специалистов.На совещании также обсуждалась готовность ТГТУ участвовать в подготовке студентов, однако было отмечено, что вуз справляется с задачей только в части архитектуры. Инженерные коммуникации, такие как теплоснабжение и водоснабжение, значительно усложнились за последние десятилетия, а университет не готовит специалистов по этим направлениям. Дипломные проекты студентов также часто не соответствуют требованиям строительной отрасли.Участникам встречи был представлен проект создания центра подготовки кадров с предварительной сметой. При обсуждении вопроса финансирования Министерство образования отметило, что проект не может рассчитывать на постоянное финансирование, однако предложило использовать профильные учебные заведения, такие как сузы, для частичной реализации проекта. Это предложение было воспринято положительно.В итоге собравшиеся пришли к выводу, что для дальнейшего продвижения проекта необходимо привлечь к обсуждению представителей строительного бизнеса, которые не были представлены на встрече.



