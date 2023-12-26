Эксперты заявляют о кадровой проблеме в Тамбовской области Комментариев: 0



В прошлом система образования предполагала, что студенты вузов после получения базовых знаний выходят на производство, где они отрабатывают три года, приобретая необходимые навыки и становясь настоящими специалистами. С развалом системы и экономики, отрасли разбились на множество частных организаций, не связанных между собой, и университеты оказались в своем собственном мире.



Как отмечают эксперты проблема заключается в том, что многие частные компании не заинтересованы в том, чтобы тратить ресурсы на подготовку специалистов. Они ищут людей с опытом, готовых приносить прибыль сразу, поскольку их цель - получение дохода. Те, кто решает обучать молодых специалистов, сталкиваются с проблемой их ухода к конкурентам. В условиях свободного рынка смысл обучения специалистов на производстве теряется.



В целом Российские предприятия испытывают острейшую нехватку кадров за последние 25 лет. Самый проблемный в этом плане — реальный сектор. Хуже всего ситуация у обрабатывающих производств, предприятий промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения. За последний год с кадровым голодом столкнулись 85% российских компаний.



Этой проблемой на примере Тамбовской области поделилась руководитель «Газтехпроект» Ирина Конакова. Она отмечает, что, хотя они успешно реализуют множество проектов, им приходится самостоятельно готовить молодых специалистов. Однако многие из них уходят работать в другие компании.



С позиции частного сектора, решение проблемы с кадрами не представляется возможным. Ирина Конакова разработала программу совместной подготовки специалистов, чтобы студенты могли получать практический опыт работы над реальными проектами под руководством опытных наставников, вместо того чтобы учиться теории, которая не готовит их к работе на производстве. Нехватка квалифицированных кадров, особенно в сферах рабочих и инженерных специальностей, становится все более острой, - об этом пишет издание «ПРАВО68». Многие управляющие компании и городские службы сталкиваются с дефицитом персонала, способного грамотно оперировать проектной документацией. Традиционные советские специальности, такие как теплотехник или сантехник, теперь практически не обучаются. Существующие специальности в высших и средних учебных заведениях ограничиваются теоретическими знаниями, и выпускники не готовы к реальной работе после завершения обучения.В прошлом система образования предполагала, что студенты вузов после получения базовых знаний выходят на производство, где они отрабатывают три года, приобретая необходимые навыки и становясь настоящими специалистами. С развалом системы и экономики, отрасли разбились на множество частных организаций, не связанных между собой, и университеты оказались в своем собственном мире.Как отмечают эксперты проблема заключается в том, что многие частные компании не заинтересованы в том, чтобы тратить ресурсы на подготовку специалистов. Они ищут людей с опытом, готовых приносить прибыль сразу, поскольку их цель - получение дохода. Те, кто решает обучать молодых специалистов, сталкиваются с проблемой их ухода к конкурентам. В условиях свободного рынка смысл обучения специалистов на производстве теряется.В целом Российские предприятия испытывают острейшую нехватку кадров за последние 25 лет. Самый проблемный в этом плане — реальный сектор. Хуже всего ситуация у обрабатывающих производств, предприятий промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения. За последний год с кадровым голодом столкнулись 85% российских компаний.Этой проблемой на примере Тамбовской области поделилась руководитель «Газтехпроект» Ирина Конакова. Она отмечает, что, хотя они успешно реализуют множество проектов, им приходится самостоятельно готовить молодых специалистов. Однако многие из них уходят работать в другие компании.С позиции частного сектора, решение проблемы с кадрами не представляется возможным. Ирина Конакова разработала программу совместной подготовки специалистов, чтобы студенты могли получать практический опыт работы над реальными проектами под руководством опытных наставников, вместо того чтобы учиться теории, которая не готовит их к работе на производстве.



