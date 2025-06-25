Суд отказал в регистрации торговых павильонов в Мичуринске как недвижимости Комментариев: 0



Суд пришёл к выводу, что спорные здания нельзя признать объектами капитального строительства. По результатам судебной экспертизы установлено, что они выполнены из разборных модулей, имеют неглубокие фундаменты и временные подключения к инженерным сетям. Несмотря на соответствие нормам безопасности и техническим требованиям, постройки не подпадают под статус недвижимости, необходимый для регистрации в Росреестре.



Представители администрации Мичуринска, выступавшие ответчиками по делу, поддержали позицию суда. Заместитель главы города Эльвира Мананникова подчеркнула, что объекты не нарушают действующее законодательство и размещены на земельном участке, который принадлежит самому предприятию. В связи с этим мэрия не намерена требовать их демонтажа.



Генеральный директор ООО «Мичуринский центральный рынок» Алексей Павлов пояснил, что инициатива по обращению в суд была продиктована стремлением обеспечить юридическую прозрачность для арендаторов. Регистрация права собственности позволила бы заключать долгосрочные договоры аренды, в том числе с крупными торговыми сетями. Несмотря на отказ, он отметил, что существующие павильоны продолжают использоваться по назначению и соответствуют всем техническим стандартам.



Таким образом, объекты останутся функционировать в прежнем статусе — как временные строения, не подлежащие государственной регистрации в качестве недвижимости. ООО «Мичуринский центральный рынок» решило не обжаловать решение арбитражного суда Тамбовской области, отказавшего предприятию в признании права собственности на семь торговых объектов общей площадью около 2,2 тыс. кв. метров. Речь идёт о павильонах и кафе, расположенных на улицах Интернациональной, Революционной и Филиппова. Все они были построены без получения разрешительной документации, и именно это стало ключевым обстоятельством в споре.Суд пришёл к выводу, что спорные здания нельзя признать объектами капитального строительства. По результатам судебной экспертизы установлено, что они выполнены из разборных модулей, имеют неглубокие фундаменты и временные подключения к инженерным сетям. Несмотря на соответствие нормам безопасности и техническим требованиям, постройки не подпадают под статус недвижимости, необходимый для регистрации в Росреестре.Представители администрации Мичуринска, выступавшие ответчиками по делу, поддержали позицию суда. Заместитель главы города Эльвира Мананникова подчеркнула, что объекты не нарушают действующее законодательство и размещены на земельном участке, который принадлежит самому предприятию. В связи с этим мэрия не намерена требовать их демонтажа.Генеральный директор ООО «Мичуринский центральный рынок» Алексей Павлов пояснил, что инициатива по обращению в суд была продиктована стремлением обеспечить юридическую прозрачность для арендаторов. Регистрация права собственности позволила бы заключать долгосрочные договоры аренды, в том числе с крупными торговыми сетями. Несмотря на отказ, он отметил, что существующие павильоны продолжают использоваться по назначению и соответствуют всем техническим стандартам.Таким образом, объекты останутся функционировать в прежнем статусе — как временные строения, не подлежащие государственной регистрации в качестве недвижимости.



