Чиновников администрации Мичуринска подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере Комментариев: 0



Установлено, что один из чиновников местной администрации, используя свое служебное положение и преследуя цель ограничить конкуренцию и обеспечить для своих родственников исключительное право осуществлять предпринимательскую деятельность, подписал постановление о включении павильона общественного питания в г. Мичуринске на территории ландшафтного парка «Набережная» площадью 30,0 кв.м. в схему нестационарных торговых объектов.



В процессе пользования и распоряжения вышеуказанным временным нестационарным объектом у перечисленных лиц сформировался замысел на незаконное приобретение права собственности на земельный участок под указанным нестационарным торговым объектом и они решили совершить ряд последовательных мнимых (ничтожных) сделок купли-продажи объекта недвижимости в отношении объекта движимого имущества (нестационарный торговый павильон), осуществить для вида их формальное исполнение с целью государственной регистрации перехода права собственности.



С этой целью они обратились в мировой суд с иском о признании права собственности на торговый павильон, который был удовлетворен с учетом положительного отзыва администрации города на исковые требования.



На основании решения суда за дочерью чиновника зарегистрировано право собственности на торговый павильон как нежилое здание и на основании ее заявления постановлением администрации города разрешен выкуп земельного участка, занимаемого нежилым павильоном площадью 1413,0 кв.м за 5,0% его кадастровой стоимости, которая составляла 2 901 765 руб.



В соответствии с предоставленными п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ полномочиями материалы прокурорской проверки направлены руководителю следственного органа СУ СК России по Тамбовской области, где возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ход расследования которого контролируется прокуратурой города. Прокуратура г. Мичуринска провела проверку соблюдения законов при распоряжении муниципальной собственностью.Установлено, что один из чиновников местной администрации, используя свое служебное положение и преследуя цель ограничить конкуренцию и обеспечить для своих родственников исключительное право осуществлять предпринимательскую деятельность, подписал постановление о включении павильона общественного питания в г. Мичуринске на территории ландшафтного парка «Набережная» площадью 30,0 кв.м. в схему нестационарных торговых объектов.В процессе пользования и распоряжения вышеуказанным временным нестационарным объектом у перечисленных лиц сформировался замысел на незаконное приобретение права собственности на земельный участок под указанным нестационарным торговым объектом и они решили совершить ряд последовательных мнимых (ничтожных) сделок купли-продажи объекта недвижимости в отношении объекта движимого имущества (нестационарный торговый павильон), осуществить для вида их формальное исполнение с целью государственной регистрации перехода права собственности.С этой целью они обратились в мировой суд с иском о признании права собственности на торговый павильон, который был удовлетворен с учетом положительного отзыва администрации города на исковые требования.На основании решения суда за дочерью чиновника зарегистрировано право собственности на торговый павильон как нежилое здание и на основании ее заявления постановлением администрации города разрешен выкуп земельного участка, занимаемого нежилым павильоном площадью 1413,0 кв.м за 5,0% его кадастровой стоимости, которая составляла 2 901 765 руб.В соответствии с предоставленными п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ полномочиями материалы прокурорской проверки направлены руководителю следственного органа СУ СК России по Тамбовской области, где возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ход расследования которого контролируется прокуратурой города.



