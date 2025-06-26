В Тамбове выявлены серьёзные проблемы в системе водоотведения Комментариев: 0



Во время осмотра выяснилось, что в 2024 году на этом участке произошло частичное разрушение канализационного коллектора, который не числится в реестре имущества и не был передан в концессию. Это привело к отсутствию должного обслуживания объекта, несмотря на его значимую роль в системе водоотведения многоквартирных домов в районе улицы Бастионной.



Коллектор был построен в начале 1990-х годов, однако по непонятным причинам долгое время оставался вне правового поля. В результате на месте образовался очаг экологической проблемы — сточные воды скапливаются и затапливают территорию, включая прилегающий овраг, приближаясь к зданиям административного назначения. Ситуация усугубляется тем, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности.



Вопросы вызывают не только само состояние коллектора, но и отсутствие информации о нём в официальных документах. Также остаётся неясным, как на этом участке могли появиться капитальные постройки, включая асфальтовый завод.



Председатель комитета по вопросам ЖКХ Артём Александров отметил, что в текущих условиях не считает возможным поддерживать концессионное соглашение в предложенном формате. По его словам, ситуация на улице Бастионной наглядно демонстрирует необходимость пересмотра всей системы учёта объектов коммунальной инфраструктуры и установления ответственности за их неучёт и ненадлежащее содержание. 27 июня представители Тамбовской городской Думы совместно с сотрудниками администрации и Водоканала провели выездной осмотр объектов водоотведения, вызывающих опасения. В рамках инспекции участники посетили отремонтированный участок канализационного коллектора на улице Астраханской, а затем выехали к одному из наиболее проблемных мест — участку на улице Бастионной, где сформировались так называемые канализационные озёра.Во время осмотра выяснилось, что в 2024 году на этом участке произошло частичное разрушение канализационного коллектора, который не числится в реестре имущества и не был передан в концессию. Это привело к отсутствию должного обслуживания объекта, несмотря на его значимую роль в системе водоотведения многоквартирных домов в районе улицы Бастионной.Коллектор был построен в начале 1990-х годов, однако по непонятным причинам долгое время оставался вне правового поля. В результате на месте образовался очаг экологической проблемы — сточные воды скапливаются и затапливают территорию, включая прилегающий овраг, приближаясь к зданиям административного назначения. Ситуация усугубляется тем, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности.Вопросы вызывают не только само состояние коллектора, но и отсутствие информации о нём в официальных документах. Также остаётся неясным, как на этом участке могли появиться капитальные постройки, включая асфальтовый завод.Председатель комитета по вопросам ЖКХ Артём Александров отметил, что в текущих условиях не считает возможным поддерживать концессионное соглашение в предложенном формате. По его словам, ситуация на улице Бастионной наглядно демонстрирует необходимость пересмотра всей системы учёта объектов коммунальной инфраструктуры и установления ответственности за их неучёт и ненадлежащее содержание.



