Завершение работ по реконструкции коллектора на Набережной в Тамбове снова откладывается Комментариев: 0



Одной из наиболее острых тем стало достижение рекордного количества засоров в октябре — 248 случаев. Концессионеру не хватает ни рабочих рук, ни спецтехники. Компания «РКС» была вынуждена привлечь бригады из Санкт-Петербурга, которые доставили собственную технику и промыли 5,5 км труб канализационного коллектора. Это позволило сократить число заявок на аварийные работы и засоры в ноябре до 80.



Также обсуждался перенос сроков реализации концессионного соглашения в части реконструкции канализационного коллектора на Набережной в Тамбове. Работы, которые должны были завершиться к концу прошлого года, не завершаться и в текущем году. Концессионер просит перенести срок на следующий год из-за необходимости изменений проекта. Окончательное решение пока не принято, вопрос будет рассмотрен на заседании городской Думы.



Отдельно отмечено, что до настоящего момента не подписан единый акт о выполнении работ за 2023 год, поскольку не устранены все замечания. На дворе конец 2024 года, до Нового года остаётся полтора месяца.



Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артём Александров дал комментарий о деятельности «РКС-Тамбов» и состоянии предприятия: «В 2017 году и депутаты-коммунисты, и профсоюзные активисты тогда ещё АО «ТКС» предупреждали о недопустимости перехода на бесцеховой метод работы. Тогда было сокращено большое число рабочих и специалистов на насосных станциях и других объектах. Это привело к тому, что особенно в ночное время и в выходные дни оперативно реагировать на аварийные ситуации стало очень сложно. Система водоотведения и водоснабжения находится в предкризисном состоянии».



Депутаты и члены рабочей группы рассмотрели и вопрос состояния объектов, находящихся в пользовании «РКС-Тамбов». В частности, были проверены «КНС», ВЗУ и другие объекты. Визуальный осмотр показал плачевное состояние: за многими объектами не осуществляется должный уход, они разрушаются, происходит затекание осадков, разрушается кладка. На ряде объектов насосы находятся в нерабочем состоянии, что при выходе из строя основного оборудования может привести к приостановке работы тех или иных узлов.



Ситуация такова, что несколько аварий могут привести к параличу всей системы жизнеобеспечения. В связи с этим депутат Александров резюмировал, что необходимо ставить вопрос о возвращении «Водоканала» под контроль города. По его мнению, состояние оборудования, переданного по концессии компании «РКС-Тамбов», не только не улучшилось, но во многих случаях ухудшилось, достигнув критического уровня. В администрации Тамбова состоялось заседание рабочей группы по мониторингу исполнения концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения города Тамбова. Обсуждались вопросы реализации концессионного соглашения в 2023–2024 годах, а также текущее состояние предприятия.Одной из наиболее острых тем стало достижение рекордного количества засоров в октябре — 248 случаев. Концессионеру не хватает ни рабочих рук, ни спецтехники. Компания «РКС» была вынуждена привлечь бригады из Санкт-Петербурга, которые доставили собственную технику и промыли 5,5 км труб канализационного коллектора. Это позволило сократить число заявок на аварийные работы и засоры в ноябре до 80.Также обсуждался перенос сроков реализации концессионного соглашения в части реконструкции канализационного коллектора на Набережной в Тамбове. Работы, которые должны были завершиться к концу прошлого года, не завершаться и в текущем году. Концессионер просит перенести срок на следующий год из-за необходимости изменений проекта. Окончательное решение пока не принято, вопрос будет рассмотрен на заседании городской Думы.Отдельно отмечено, что до настоящего момента не подписан единый акт о выполнении работ за 2023 год, поскольку не устранены все замечания. На дворе конец 2024 года, до Нового года остаётся полтора месяца.Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артём Александров дал комментарий о деятельности «РКС-Тамбов» и состоянии предприятия:Депутаты и члены рабочей группы рассмотрели и вопрос состояния объектов, находящихся в пользовании «РКС-Тамбов». В частности, были проверены «КНС», ВЗУ и другие объекты. Визуальный осмотр показал плачевное состояние: за многими объектами не осуществляется должный уход, они разрушаются, происходит затекание осадков, разрушается кладка. На ряде объектов насосы находятся в нерабочем состоянии, что при выходе из строя основного оборудования может привести к приостановке работы тех или иных узлов.Ситуация такова, что несколько аварий могут привести к параличу всей системы жизнеобеспечения. В связи с этим депутат Александров резюмировал, что необходимо ставить вопрос о возвращении «Водоканала» под контроль города. По его мнению, состояние оборудования, переданного по концессии компании «РКС-Тамбов», не только не улучшилось, но во многих случаях ухудшилось, достигнув критического уровня.



