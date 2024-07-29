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Сотрудники водоканала повредили водопровод при замене коллектора в сквере Петрова

Сегодня, 15:02
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Сотрудники водоканала повредили водопровод при замене коллектора в сквере ПетроваВо время замены коллектора в сквере Петрова коммунальные службы повредили водопроводную сеть, - сообщает ПроТамбов.

— Во время прокладки нового коллектора произошло повреждение проходящего рядом водопровода, — отметили представители «РКС-Тамбов».

По их словам, авария случилась из-за того, что они не были осведомлены о наличии водопроводных труб на данном участке. Ситуация осложнилась большим количеством коммуникаций.

— Напомним, данный участок достаточно сложный. В сквере Петрова расположено ещё больше подземных коммуникаций, чем по ул. Карла Маркса, — заявили в компании.

На время восстановления сквер Петрова был закрыт от улицы Карла Маркса до кафе «Галерея», а жильцы одного из ближайших многоквартирных домов остались без воды. В настоящее время последствия аварии уже устранены.

Теперь «РКС-Тамбов» возвращается к изначальной задаче: готовится котлован для установки полиэтиленовой трубы диаметром 500 миллиметров. Всего на данном участке будет переложено около 40 метров канализационного коллектора, после чего парк вернётся к своему привычному виду.

Фото: «РКС-Тамбов»





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