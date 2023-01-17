«Тамбовская сетевая компания» заплатила в бюджет почти 600 млн рублей 0 Как сообщает пресс-служба АО «ТСК», в прошлом году отчисления компании в бюджеты различных уровней составили почти 600 млн. рублей. Предприятие является системным оператором ЖКХ в регионе, оказывая услуги по передаче электроэнергии, тепло- и водоснабжению, водоотведению, вывозу ТКО в различных

На юге Тамбова произошла очередная авария на канализационном коллекторе 0 В районе школы №30 в Тамбове в двух местах произошел обвал канализационного коллектора. В результате чего сотрудники водоканала в ближайшие дни предстоит заменить 42 метра изношенной трубы.

Автобус №8 свяжет Тамбов с посёлком Строителем и селом Бокино 0 С 1 февраля автобус №8 свяжет Тамбов с посёлком Строителем и селом Бокино, работать транспорт будет по городскому тарифу. Уточняется, что в ближайшие дни будут установлены остановочные павильоны и организовано освещение. На первое время курсировать будут 11 единиц техники. Если автобусов не будет

Депутата областной Думы Вадима Бабушкина оставили под домашним арестом 0 18 января 2023 года Тамбовский областной суд оставил без изменения постановление районного суда об избрании до 12 февраля 2023 года меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего ректора ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», депутата областной Думы Вадима

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, житель Мичуринска отправится в места лишения свободы 0 Прокуратурой города Мичуринска поддержано государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим

Марину Лапочкину оставили под домашним арестом до 13 марта 0 Тамбовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда о продлении домашнего ареста в отношении бывшего руководителя управления здравоохранения области Марины Лапочкиной до 13 марта текущего года.

Валерий Беляев возглавил Тамбовский драмтеатр 0 Принято решение о назначении Валерия Беляева руководителем Тамбовского государственного академического ордена «Знак Почета» драматического театра. С 2010 года Валерий Беляев работал в Тамбовском молодежном театре, окончил ТГУ им. Г.Р. Державина по двум специальностям: «Актёрское искусство» и

Порядок получения налоговых льгот 0 Законодательством о налогах и сборах для отдельных категорий граждан и видов имущества предусмотрены льготы по земельному и транспортному налогам, налогу на имущество физических лиц.

Семьи участников военной операции проходят реабилитацию в «Жемчужине леса» 0 Семьи из Тамбовской области участников специальной военной операции получили реабилитацию в Центре социальной помощи «Жемчужина леса».

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав многодетных семей в Инжавинском районе 0 Прокуратурой района в рамках проведенной проверки по обращению многодетной матери установлено, что должностным лицом администрации Инжавинского поссовета, в период с января 2020 года по декабрь 2021 года, было допущено преступное бездействие в виде непринятия необходимых мер по межеванию земельных

В Сосновском районе насмерть засыпало семенами кукурузы двух рабочих 0 Вчера в селе 3-и Левые Ламки Сосновского района на территории сельскохозяйственной организации при подаче семян кукурузы на сушильный агрегат двух рабочих (мужчин 19 и 39 лет) засыпало ими, в результате чего они погибли.

Тамбовская область — в тройке лучших регионов страны по внесению сведений в Единый реестр видов контроля 0 В Минэкономразвития оценили результаты работы регионов по внесению сведений в Единый реестр видов контроля. По нему Тамбовская область вошла в тройку лучших регионов страны вместе с Архангельской и Псковской областью.

Моршанский лесхоз стал победителем Всероссийского Конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» 0 Подведены итоги Всероссийского Конкурса «100 лучших предприятий и организаций России». Моршанский лесхоз стал победителем в номинации «Лучшее предприятие лесной и деревообрабатывающей промышленности».

Алексей Овчинников стал министром здравоохранения 0 Принято решение о назначении и.о. министром здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова, который ранее был заведующим хирургическим отделением № 2 городской клинической больницы № 3 имени Ивана Долгушина Тамбова.

Депутатам порекомендовали не выезжать за границу 0 Руководитель фракции «Единой России» в Тамбовской областной Думе Юрий Плужников порекомендовал своим однопартийцам воздержаться от любых заграничных поездок «в связи со сложившейся в России и мире военно-политической ситуацией».

19 ведущих предприятий АПК области повысили производительность труда благодаря нацпроекту 0 В министерстве сельского хозяйства области озвучили итоги реализации национального проекта «Производительность труда». С начала реализации данного нацпроекта в нем приняли участие 19 ведущих предприятий агропромышленного комплекса Тамбовской области. Это помогло организациям добиться повышения

Аномальные холода уже в прошлом 0 На смену аномальным холодам в Тамбовскую область пришла сравнительно теплая погода. На этих выходных столбик термометра не опустится днем ниже семи градусов мороза.

В Тамбове будет отремонтирован проблемный дом № 23а на улице Московской 0 После вмешательства прокурора Тамбовской области в Тамбове будет отремонтирован дом № 23а по ул. Московской. По данному дому были обращения от жильцов и депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова.

Экспертная оценка: «тамбовский» троллейбус можно спасти 0 После возбуждения уголовного дела по факту возможного наличия в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту уничтожения тамбовского троллейбуса – тема приобрела федеральный масштаб.

В Тамбовской области принято 6350 заявок на догазификацию 0 12 января Глава Тамбовской области Максим Егоров принял участие во всероссийском совещании, посвященном выполнению программы социальной догазификации. Его провел заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.