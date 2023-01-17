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На юге Тамбова произошла очередная авария на канализационном коллекторе
В районе школы №30 в Тамбове в двух местах произошел обвал канализационного коллектора. В результате чего сотрудники водоканала в ближайшие дни предстоит заменить 42 метра изношенной трубы.
В подвальных помещениях после аварии стали возникать серьезные проблемы, связанные с подтоплением.
Сейчас специалисты ООО «РКС-Тамбов» проводят гидродинамическую промывку коллектора для восстановления его пропускной способности — он был заилен и забит остатками бытового и технического мусора, образовавшегося после разрушения коллектора.
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