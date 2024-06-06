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В Тамбове из-за очередной аварии на месяц перекрыли улицу Карла Маркса

Вчера, 09:37
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В Тамбове из-за очередной аварии на месяц перекрыли улицу Карла МарксаВ Тамбове с 6 июня по 6 июля прекращено движение автомобилей по улице Карла Маркса в границах домов 142 и 146. Это решение принято администрацией города из-за необходимости замены аварийного участка канализационного коллектора.

На перекрёстке улиц Карла Маркса и Коммунальной, где вчера провалился коллектор вместе с тротуаром, установлены две перекачивающие станции. Рабочие готовятся к замене пикета от колодца до колодца. Ремонтные работы будут проводиться возле сквера имени В.С. Петрова. Как сообщили в «РКС-Тамбов», планируется заменить около 30 метров старой керамической трубы на долговечную полиэтиленовую.

Фото: РКС-Тамбов
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