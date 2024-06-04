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В Мичуринске заменят ветхий участок коллектора
Вчера, 12:42
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Мичуринский филиал АО «ТСК» начал подготовку к замене участка центрального канализационного коллектора, который проходит от улицы Липецкая по улице Ульяновская и до улицы Шевченко в Мичуринске. Специалисты сейчас разрабатывают грунт на глубину в два метра и устанавливают шпунтовое ограждение из труб для безопасного проведения работ, поскольку глубина залегания коллектора превышает семь метров.
Этот коллектор, прослуживший почти шестьдесят лет, превысил свой нормативный срок службы почти в два раза. «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) взяла его в аренду в 2017 году и вскоре включила в концессионное соглашение. На тот момент коллектор часто выходил из строя из-за высокой степени изношенности, но планировать его ремонт было невозможно из-за ограничений индекса роста тарифа. Когда ситуация стала критической, руководство АО «ТСК» решило заменить трубу за счёт собственных средств, выделив на это порядка десяти миллионов рублей.
Запланировано заменить 150 метров канализационного трубопровода методом горизонтально наклонного бурения. Коллектор обслуживает семьдесят многоквартирных домов, три школы, четыре детских сада, музыкальную школу, спортивный комплекс, ледовую арену и технический колледж. Для обеспечения непрерывного водоотведения на время ремонта была смонтирована временная линия для перекачки стоков, благодаря чему водоотведение осуществляется без перерывов.
Фото: АО «ТСК»
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