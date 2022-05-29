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На Моршанском шоссе меняют участок старого коллектора
Продолжаются работы по замене 72 метров канализационного коллектора на Моршанском шоссе в Тамбове. Ранее на этом участке произошло обрушение. Изношенный участок заменят на новый из современного полиэтиленового материала.
Коллектор прокладывают методом горизонтального направленного бурения, что минимизирует восстановительные работы нарушенного благоустройства.
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