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» » «Фекальное озеро» в Тамбове на контроле

«Фекальное озеро» в Тамбове на контроле

Вчера, 08:59
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В Тамбове началась официальная оценка масштабов и стоимости работ по ликвидации так называемого «фекального озера», образовавшегося на улице Бастионной из-за аварийного канализационного коллектора. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Накануне состоялось межведомственное совещание, в котором приняли участие эксперт ОНФ Анна Пудовкина, представители администрации города, Минэкологии, Роспотребнадзора, компании «РКС-Тамбов» и прокуратуры. Обсуждалась проблема, которая на протяжении более года остаётся нерешённой: сточные воды затопили обширную территорию, образовав километровое болото в городской черте.

По итогам встречи было решено провести 24 июня совместный выезд специалистов на место для детального обследования аварийного участка. После этого планируется определить точные виды работ, рассчитать финансовую стоимость проекта и обозначить источники финансирования. Как подчеркнули в ОНФ, ситуация остаётся на общественном и государственном контроле.

Напомним, что в связи с затягиванием устранения аварии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль и потребовал доклад о ходе расследования.

Несмотря на это, как отмечают жители Бастионной и активисты, проблема усугубляется. Разливы повторяются, зловонные массы продолжают распространяться, овраг и прилегающий пустырь остаются затопленными, подтапливая в том числе административные здания. Обращения в «РКС-Тамбов» результатов не дали, а недавно зафиксирован новый, ещё более масштабный выброс сточных вод.

Фото: ОНФ
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«Фекальное озеро» в Тамбове на контроле

Вчера, 08:59
0
В Тамбове началась официальная оценка масштабов и стоимости работ по ликвидации так называемого «фекального озера», образовавшегося на улице Бастионной из-за аварийного канализационного коллектора. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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