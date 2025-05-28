Бастрыкин требует отчёт по «фекальному озеру» в Тамбове Комментариев: 0



Как уточнили в Информационном центре СК РФ, поручение адресовано руководителю областного следственного управления Александру Полшакову. Исполнение указания председателя находится на личном контроле центрального аппарата ведомства.



Речь идёт о так называемом «фекальном озере» — сточном водоёме, образовавшемся из-за многолетнего бездействия коммунальных служб и органов местного самоуправления. Из-за ненадлежащего содержания систем водоотведения канализационные стоки в течение длительного времени сбрасывались прямо на открытую территорию, формируя зловонный водоём шириной около километра. Постоянные подтопления и едкий запах стали повседневной реальностью для жителей улиц Бастионной и Авиационной.



По данным следствия, уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) уже возбуждено в отношении должностных лиц администрации и коммунальных организаций. Однако, несмотря на вмешательство прокуратуры и следственных органов, площадь загрязнённого участка продолжает расти, а эффективных мер по устранению последствий до сих пор не принято.



Особое внимание вызывает причина возникновения аварийной ситуации. Жители утверждают, что её спровоцировал повреждённый коллектор, над которым были возведены самовольные постройки на территории бывшего асфальтового завода. При этом сетевая инфраструктура не была официально передана на баланс оператора водоканала, что юридически исключает возможность финансирования её ремонта за счёт средств, собранных с потребителей по тарифу.



Недавно проблему повторно зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта. По их оценке, ситуация приобрела характер экологического бедствия — масштабы разлива превышают прежние, загрязнённые сточные воды продолжают растекаться, угрожая близлежащим жилым и промышленным зонам.



Инцидент стал символом системных провалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологической безопасности региона. Ожидается, что требование Александра Бастрыкина ускорит расследование и приведёт к конкретным решениям в отношении виновных и устранению последствий экологической катастрофы.



Фото: прокуратура Тамбовской области Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Тамбовской области представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения природоохранного законодательства в районе улицы Бастионной города Тамбова. Поводом для запроса стало обращение регионального издания «ПроТамбова» и общественный резонанс, вызванный масштабами загрязнения и бездействием ответственных служб.Как уточнили в Информационном центре СК РФ, поручение адресовано руководителю областного следственного управления Александру Полшакову. Исполнение указания председателя находится на личном контроле центрального аппарата ведомства.Речь идёт о так называемом «фекальном озере» — сточном водоёме, образовавшемся из-за многолетнего бездействия коммунальных служб и органов местного самоуправления. Из-за ненадлежащего содержания систем водоотведения канализационные стоки в течение длительного времени сбрасывались прямо на открытую территорию, формируя зловонный водоём шириной около километра. Постоянные подтопления и едкий запах стали повседневной реальностью для жителей улиц Бастионной и Авиационной.По данным следствия, уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) уже возбуждено в отношении должностных лиц администрации и коммунальных организаций. Однако, несмотря на вмешательство прокуратуры и следственных органов, площадь загрязнённого участка продолжает расти, а эффективных мер по устранению последствий до сих пор не принято.Особое внимание вызывает причина возникновения аварийной ситуации. Жители утверждают, что её спровоцировал повреждённый коллектор, над которым были возведены самовольные постройки на территории бывшего асфальтового завода. При этом сетевая инфраструктура не была официально передана на баланс оператора водоканала, что юридически исключает возможность финансирования её ремонта за счёт средств, собранных с потребителей по тарифу.Недавно проблему повторно зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта. По их оценке, ситуация приобрела характер экологического бедствия — масштабы разлива превышают прежние, загрязнённые сточные воды продолжают растекаться, угрожая близлежащим жилым и промышленным зонам.Инцидент стал символом системных провалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологической безопасности региона. Ожидается, что требование Александра Бастрыкина ускорит расследование и приведёт к конкретным решениям в отношении виновных и устранению последствий экологической катастрофы.Фото: прокуратура Тамбовской области



