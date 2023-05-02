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Власти подтвердили массовую вырубку в Пригородном лесу

Сегодня, 09:51
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Власти подтвердили массовую вырубку в Пригородном лесу Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров направил обращение в администрацию города Тамбова, выразив свою озабоченность по поводу массовой вырубки леса в Пригородном лесу в районе гостиницы «Амакс».

«Выездом на место представителями комитета градостроительства и землепользования и комитета благоустройства и охраны окружающей среды установлено, что на вышеуказанной территории произведена вырубка деревьев», — говорится в ответе администрации города Тамбова.

В ответ на обращение, администрация города подтвердила факт вырубки, однако отказалась принимать дальнейшие меры, указав на то, что данный участок находится на территории Тамбовского района.

«Будем дальше выяснять у администрации. Хотелось бы не формализма в этом вопросе, а скоординированного взаимодействия между органами власти. Тем более, что речь идёт о сохранении Пригородного леса», — прокомментировал Артем Александров.
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