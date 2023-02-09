Защитники тригуляевского леса обратились к главе Тамбовской области Комментариев: 0



Местные активисты просят главу региона защитить лес в п. Тригуляй «от бесконтрольной вырубки и передачи в частные руки». В обращении излагается суть проблемы, которая заключается в том, что «лесным участкам, которые раньше были землей Министерства обороны и не были переданы в гос. лес фонд после их использования была присвоена категория Ж-1 (предполагающая застройку и вырубку леса). Фактически земли отдаются садоводческим товариществам, а потом продаются в частные руки».



Обращение активистов в прокуратуру не увенчалось успехом. Фактически речь идет о том, что от пос. Тригуляй вплоть до федеральной трассы теперь можно вырубать лес, который по документам лесом не является.



В прошлом году депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров выступил с проектом создания на территории спорных земель масштабной рекреационной зоны для отдыха жителей Тамбова и Тамбовского района.



В настоящее время депутат направил в адрес администрации Тамбова обращение с конкретными предложениями начиная от признания земель землями лесного фонда с их последующей передачей в федеральную собственность до наделения земель статусом городского леса (ст. 116 Лесного Кодекса РФ), исключающим вырубку леса и строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений (с внесением соответствующих изменений в план землепользования и застройки). В преддверии «Прямой линии» Главы Тамбовской области Максима Егорова защитники леса в Тригуляе обратились к нему в надежде, что он сможет не допустить вырубку леса.Местные активисты просят главу региона защитить лес в п. Тригуляй «от бесконтрольной вырубки и передачи в частные руки». В обращении излагается суть проблемы, которая заключается в том, что «лесным участкам, которые раньше были землей Министерства обороны и не были переданы в гос. лес фонд после их использования была присвоена категория Ж-1 (предполагающая застройку и вырубку леса). Фактически земли отдаются садоводческим товариществам, а потом продаются в частные руки».Обращение активистов в прокуратуру не увенчалось успехом. Фактически речь идет о том, что от пос. Тригуляй вплоть до федеральной трассы теперь можно вырубать лес, который по документам лесом не является.В прошлом году депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров выступил с проектом создания на территории спорных земель масштабной рекреационной зоны для отдыха жителей Тамбова и Тамбовского района.В настоящее время депутат направил в адрес администрации Тамбова обращение с конкретными предложениями начиная от признания земель землями лесного фонда с их последующей передачей в федеральную собственность до наделения земель статусом городского леса (ст. 116 Лесного Кодекса РФ), исключающим вырубку леса и строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений (с внесением соответствующих изменений в план землепользования и застройки).



