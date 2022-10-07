В посёлке Тригуляй идёт борьба за сохранение леса Комментариев: 0



- Мы пытаемся привлечь прокуратуру к защите интересов неопределённого круга лиц. Пока сталкиваемся с трудностями: само ведомство не проявляет интереса к проблеме, такое ощущение, что им всё равно. Там хотят видеть только документы. Никто не смотрит на то, что на участке фактически расположен лес – ведь так получилось, что по документам там никакого леса нет, - рассказал активист и местный житель Александр Васильев.



По словам жителей, они готовы к долгой борьбе за сохранение леса. Тригуляйцы уверены в том, что из-за бездействия лес может быть уничтожен. Чтобы не допустить этого, многие предлагают альтернативы – например, депутат Тамбовской гордумы Артём Александров, который помогает местным жителям, что лесной участок отлично подходит для рекреационной зоны:



- Территория всё равно может использоваться – в сфере туризма и в сфере физкультуры и спорта. Положительные примеры не застройки, а развития лесных участков в Тамбовской области уже известны. Например, так поступили в сентябре с экотропой к Святовскому озеру.



В обращении жителей Тригуляя приведены тезисы о том, почему лес должен остаться в целости и сохранности, а также конструктивные решения проблемы. По мнению Александра Васильева, основных вариантов – два:



- Либо признать ошибку, совершённую в 2012 году (когда лесные земли под нужды обороны вернули не как положено по закону – в лесной фонд, а в муниципальную собственность). Это жёсткий, но и самый правильный вариант: придётся откатывать собственность муниципальную в федеральную. Но есть и второе решение: придать территории статус «городского леса».



Последний способ законодательно запретит вырубку, и при этом позволит проводить благоустройство местности дорожками и малыми архитектурными формами. Примером такого созидательного решения является Парк дружбы в городе Тамбове.



Иван Шарапов По решению властей лесной участок около посёлка Тригуляй передали под освоение СНТ «Февраль». Возмущённые этим местные жители по инициативе активиста Александра Васильева стали собирать подписи для коллективного обращения в прокуратуру.рассказал активист и местный житель Александр Васильев.По словам жителей, они готовы к долгой борьбе за сохранение леса. Тригуляйцы уверены в том, что из-за бездействия лес может быть уничтожен. Чтобы не допустить этого, многие предлагают альтернативы – например, депутат Тамбовской гордумы Артём Александров, который помогает местным жителям, что лесной участок отлично подходит для рекреационной зоны:В обращении жителей Тригуляя приведены тезисы о том, почему лес должен остаться в целости и сохранности, а также конструктивные решения проблемы. По мнению Александра Васильева, основных вариантов – два:Последний способ законодательно запретит вырубку, и при этом позволит проводить благоустройство местности дорожками и малыми архитектурными формами. Примером такого созидательного решения является Парк дружбы в городе Тамбове.



