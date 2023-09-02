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Жители в селе Граждановка остались без банковских услуг
2 сентября 2023
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Не так давно жители Бондарского района Тамбовской области обратились к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову, чтобы поделиться своими заботами относительно закрытия филиала "Сбербанка" в селе Граждановка. Они отметили, что это решение осложнило жизнь жителей села. Запрос депутата был передан на рассмотрение прокуратуре.
Согласно ответу "Сбербанка" прокуратуре, причиной закрытия филиала в Граждановке была "неукомплектованная вакансия основного сотрудника и отсутствие соискателя, соответствующего требованиям". Однако местные жители утверждают, что последний сотрудник филиала был готов продолжать работу, поэтому возможно, у банка были иные мотивы закрытия.
Несмотря на это, немного успокаивает тот факт, что прокуратура рассматривает возможность создания мобильного пункта кассовых операций, который обеспечит обслуживание Граждановки.
Напомним, что основная проблема заключается в том, что пенсионные выплаты жителям переводятся на банковские карты, в то время как в селе нет возможности проводить безналичные платежи, даже на почте, например, для оплаты коммунальных услуг, а поездка в районный центр требует дополнительных усилий и затрат времени, транспортное сообщение ограничено, а стоимость такси весьма высока.
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