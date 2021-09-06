Из-за очередного порыва канализации перекрыто движение по ул. Гастелло 0 Вчера в Тамбове произошла очередная крупная коммунальная авария – повреждение на канализационном коллекторе по ул. Гастелло.

В Тамбовской области закрыли старейший спиртзавод 0 В начале текущего года в селе Байловка 2-я Пичаевского района Тамбовской области старейший спиртзавод приостановил производство. Об этом сообщили местные жители депутату Артёму Александрову, который провел встречу с жителями села.

Тамбовчане продолжают бить тревогу по факту наркоторговли в жилом доме 0 Летом на жилом доме в центре Тамбова на ул. Базарная появились плакаты в виде обращений жильцов к полиции и городским властям с просьбами сделать их жизнь безопаснее и положить конец накроторговле в доме.

«Пятерочка» планирует продвигать местных товаропроизводителей 0 По результатам совещания в администрации Тамбовской области принято решение продвигать местных товаропроизводителей в сети «Пятерочка».

В Тамбовской области ожидаются заморозки 0 Синоптики предупреждают, что в Тамбовской области завтра ожидаются заморозки. Столбик термометра может опуститься до минус 2 градусов. Потеплеет к концу недели до 17 градусов тепла.

В Тамбовской области закрыли старейшую школу 0 Жители деревни Волхонщино в Ржаксинском районе Тамбовской области бьют тревогу – закрыли школу, которая была построена в дореволюционное время. В феврале текущего года в учреждении произошел пожар – сгорели крыша и спортзал, все остальное осталось целым, но школе нужен капитальный ремонт. Вместо

Тамбов единственный город, где сохраняется вторая смена 0 На днях глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин провел встречу с активом города Тамбова, где среди прочего обсуждалась проблема второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Должны сделать прививку 100% подлежащих вакцинации сотрудников 0 В постановление главного санитарного врача Тамбовской области внесли изменения. До ноября текущего года, следует завершить полный цикл вакцинации от коронавируса 100% тем лицам, которые подлежат обязательно вакцинации.

Стартовала акция превратим мусор в корм и лекарства для бездомных животных 0 В Тамбовской области региональный оператор по обороту ТКО - АО «Тамбовская сетевая компания» совместно с «Экорус» решили поддержать бездомных животных из организации «Доброе сердце» совместной акцией.

Жители тамбовских сел лишены нормальных условий для жизни 0 Жители села Николино Инжавинского района Тамбовской области бьют тревогу: на проблемы в их сельской местности власти не обращают внимание, а любые просьбы игнорируются.

В Тамбове планируют продать объекты культурного наследия 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты одобрили предложение администрации о включении в прогнозный план приватизации ряда объектов культурного наследия.

В 2022 году начнут расчистку участка реки Студенец 0 На следующий год запланированы работы по расчистке участка реки Студенец на акватории более 500 метров от впадения реки в Цну до Девичьего моста. Основная цель мероприятия решения проблемы с подтоплением жилых домов в русле реки.

Провалилась восьмая попытка назначить главу Котовска 0 В восьмой раз не увенчалась успехом попытка выбрать кандидатов на должность главы города Котовска.

Поставщика тепла и горячей воды могут признать банкротом 0 «Тамбовская областная сбытовая компания» заявила о своем намерении подать заявление о банкротстве ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Общество занимается поставкой тепла и горячей воды жителям Котовска и Тамбовского района.

Решается вопрос по «спорным территориям» на границах Тамбовской области 0 Продолжается работа по уточнению границ с соседними регионами, уточнены границы с тремя соседними субъектами РФ. В настоящее время ведутся переговоры с региональным правительством Пензенской области.

У жителей посёлка Новая Ляда отобрали участки под заправку 0 В Тамбовской области разгорелся скандал, связанный с уголовным делом по факту незаконного отчуждения земельных участков у жителей поселка Новая Ляда Тамбовского района под заправку Лукойл-Черноземьенефтепродукт.

Завтра в Тамбове отключат электричество на девяти улицах 0 В связи с ремонтными работами на объектах электросетевого хозяйства города Тамбова временно обесточат жилые дома на девяти улицах.

В Тамбов доставили мироточивый образ Божией Матери 0 Сегодня в город Тамбов из храма села Ивановка Сампурского района был доставлен мироточивый образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В Тамбовской области в результате ДТП погибли 2 человека 0 На трассе Р22 «Каспий» столкнулись «Хендай Солярис», «Мерседес» и «Хендай Туксон». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля «Хендай Солярис» скончались на месте от полученных травм, машину фактически разорвало.

Власти и собственники ТЦ не могут определиться с установкой дорожных знаков 0 В районе ТЦ «Апельсин» сложилась непростая дорожная ситуация, выход из которой пока под вопросом.