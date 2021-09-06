|
В Тамбовской области закрыли старейший спиртзавод
Вчера, 10:12
Комментариев: 0
Версия для печати
В начале текущего года в селе Байловка 2-я Пичаевского района Тамбовской области старейший спиртзавод приостановил производство. Об этом сообщили местные жители депутату Артёму Александрову, который провел встречу с жителями села.
Совсем недавно на спиртзаводе работало около 70 человек, причём количество людей трудоспособного возраста в селе — 200 человек.
Местные жители остались не только без работы, но находятся перед дилеммой остаться без газа. В связи с тем, что ветку к ряду населенных пунктов района тянули за счет средств предприятия собственник требует заплатить 19 млн руб. В 2016-ом году Арбитражный суд Тамбовской области решил, что газопровод является собственностью предприятия.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.