Жители сельской местности жалуются на закрытие отделений «Сбербанка» Комментариев: 0



Недавно жители села Граждановка Бондарского района обратились к депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову. Они рассказали о том, что в селе закрылось отделение "Сбербанка". Это отделение было важным местом, где жители снимали деньги, выплачивали кредиты, оплачивали коммунальные услуги и проводили другие финансовые операции.



Банковские учреждения имеют право самостоятельно принимать решение о закрытии своих филиалов, но в данной ситуации в селе Граждановка возникает проблема, связанная с тем, что почтовое отделение, как заявляют местные жители, не предоставляет полный комплекс услуг по безналичным расчетам. В соответствии с указаниями Центрального банка, банковское учреждение должно предупреждать своих клиентов заблаговременно о закрытии отделения, чтобы жители могли разрешить вопросы, связанные со своими вкладами, счетами, кредитами и платежами до закрытия. Однако, по словам жителей села, они не получили письменного уведомления о закрытии отделения банка, что стало для них неприятным сюрпризом.



Ближайшее банковское отделение находится в райцентре, а это почти 20 километров от села. Есть только один автобус до Бондарей, который отправляется в 7 утра и возвращается в 15 часов. В случае, если жители не хотят ждать автобус, им приходится использовать такси за 450-500 рублей. Безналичная оплата в селе часто осложнена, так как не все местные предприятия принимают платежи безналичным путем.



Жители пытались обратиться за поддержкой к местным и региональным властям, но им отказали, объяснив, что власти не имеют полномочий вмешиваться в коммерческие дела.



Проблема закрытия банковских отделений актуальна не только для Бондарского района, но и для других сельских территорий. Местные жители настаивают на возвращении отделения банка, чтобы облегчить их финансовые переживания. Жители маленького села в Тамбовской области сталкиваются с ухудшением своих жизненных условий на родной земле. Но проблема не ограничивается только отъездом молодежи из деревни. Многие социальные объекты, которые были переданы в частные руки, закрываются, потому что частные владельцы в приоритете ставят извлечение прибыли, а не заботу о благополучии жителей. В отсутствие государственных банков, предоставляющих услуги населению, коммерческие банковские отделения закрываются, не учитывая потребности оставшихся жителей в финансовых услугах.Недавно жители села Граждановка Бондарского района обратились к депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову. Они рассказали о том, что в селе закрылось отделение "Сбербанка". Это отделение было важным местом, где жители снимали деньги, выплачивали кредиты, оплачивали коммунальные услуги и проводили другие финансовые операции.Банковские учреждения имеют право самостоятельно принимать решение о закрытии своих филиалов, но в данной ситуации в селе Граждановка возникает проблема, связанная с тем, что почтовое отделение, как заявляют местные жители, не предоставляет полный комплекс услуг по безналичным расчетам. В соответствии с указаниями Центрального банка, банковское учреждение должно предупреждать своих клиентов заблаговременно о закрытии отделения, чтобы жители могли разрешить вопросы, связанные со своими вкладами, счетами, кредитами и платежами до закрытия. Однако, по словам жителей села, они не получили письменного уведомления о закрытии отделения банка, что стало для них неприятным сюрпризом.Ближайшее банковское отделение находится в райцентре, а это почти 20 километров от села. Есть только один автобус до Бондарей, который отправляется в 7 утра и возвращается в 15 часов. В случае, если жители не хотят ждать автобус, им приходится использовать такси за 450-500 рублей. Безналичная оплата в селе часто осложнена, так как не все местные предприятия принимают платежи безналичным путем.Жители пытались обратиться за поддержкой к местным и региональным властям, но им отказали, объяснив, что власти не имеют полномочий вмешиваться в коммерческие дела.Проблема закрытия банковских отделений актуальна не только для Бондарского района, но и для других сельских территорий. Местные жители настаивают на возвращении отделения банка, чтобы облегчить их финансовые переживания.



