Жители тамбовских сел лишены нормальных условий для жизни Комментариев: 0



Список проблем немалый: нет качественного водоснабжения, дороги разбиты, отсутствует благоустройство. Асфальт сделали ещё в советские времена, с тех пор капитального ремонта не было. 30 километров до райцентра приходится проезжать больше часа, по этой дороге возят в школу детей. На просьбы сельчан местные власти отвечают: «Денег в совете нет».



10 лет назад в ходе тотальной оптимизации образования в Тамбовской области была закрыта единственная в селе школа.

Местные жители жаловались в сельсовет и администрацию Инжавинского района ещё в июне. Тогда им обещали приехать и «обговорить ситуацию». По итогу так никто сельчан не навестил.



Как отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, к которому обратились жители села, силами местных бюджетов проблемы, которые не решались годами, будь то реконструкциях сетей водоснабжения или ремонт дорог, не решишь, нужно привлекать областное и федеральное финансирование. Вопрос в том, что выделят ли средства или ответят, что не целесообразно. Жители села Николино Инжавинского района Тамбовской области бьют тревогу: на проблемы в их сельской местности власти не обращают внимание, а любые просьбы игнорируются.Список проблем немалый: нет качественного водоснабжения, дороги разбиты, отсутствует благоустройство. Асфальт сделали ещё в советские времена, с тех пор капитального ремонта не было. 30 километров до райцентра приходится проезжать больше часа, по этой дороге возят в школу детей. На просьбы сельчан местные власти отвечают: «Денег в совете нет».10 лет назад в ходе тотальной оптимизации образования в Тамбовской области была закрыта единственная в селе школа.Местные жители жаловались в сельсовет и администрацию Инжавинского района ещё в июне. Тогда им обещали приехать и «обговорить ситуацию». По итогу так никто сельчан не навестил.Как отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, к которому обратились жители села, силами местных бюджетов проблемы, которые не решались годами, будь то реконструкциях сетей водоснабжения или ремонт дорог, не решишь, нужно привлекать областное и федеральное финансирование. Вопрос в том, что выделят ли средства или ответят, что не целесообразно.



