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Жители тамбовских сел лишены нормальных условий для жизни

3 сентября 2021
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Жители тамбовских сел лишены нормальных условий для жизни Жители села Николино Инжавинского района Тамбовской области бьют тревогу: на проблемы в их сельской местности власти не обращают внимание, а любые просьбы игнорируются.

Список проблем немалый: нет качественного водоснабжения, дороги разбиты, отсутствует благоустройство. Асфальт сделали ещё в советские времена, с тех пор капитального ремонта не было. 30 километров до райцентра приходится проезжать больше часа, по этой дороге возят в школу детей. На просьбы сельчан местные власти отвечают: «Денег в совете нет».

10 лет назад в ходе тотальной оптимизации образования в Тамбовской области была закрыта единственная в селе школа.
Местные жители жаловались в сельсовет и администрацию Инжавинского района ещё в июне. Тогда им обещали приехать и «обговорить ситуацию». По итогу так никто сельчан не навестил.

Как отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, к которому обратились жители села, силами местных бюджетов проблемы, которые не решались годами, будь то реконструкциях сетей водоснабжения или ремонт дорог, не решишь, нужно привлекать областное и федеральное финансирование. Вопрос в том, что выделят ли средства или ответят, что не целесообразно.
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