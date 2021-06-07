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Жители мкр. Слобода добиваются строительства дороги
Сегодня, 08:53
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Вчера в мкр. Слобода Тамбовского района прошло рабочее совещание с участием руководства области и муниципалитета по вопросу строительства дороги по ул. Радищева. Местные жители за последние годы, куда только не обращались: к представителю Президента, в Тамбовскую областную Думу, прокуратуру, администрацию Тамбовской области и т.д., но в каждой инстанции им в лучшем случае давали совершенно бессодержательные отписки, либо перенаправляли в другое ведомство, а там посылали обратно.
«Наверное, каждый гражданин, который пытался чего-то добиться от власти, которую он содержит, ощущал себя этаким пингпонговым шариком, который ловко перебрасывают от одной двери к другой. Загляденье! Только вот не за это граждане платят налоги!», — отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
По итогам выездного совещания было принято решение создать рабочую группу, которая займется решением проблемы. Сельчане говорят, что в осенний и весенний сезоны по дороге невозможно пройти, не то, чтобы проехать.
Фото: Алексей Бучнев
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