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Жители Тамбова продолжают жаловаться на перебои с отоплением

Вчера, 10:19
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Жители Тамбова продолжают жаловаться на перебои с отоплениемВ минувшие выходные в различных районах Тамбова вновь поступали жалобы от горожан на отсутствие отопления или перебои с его подачей, несмотря на то, что отопительный сезон официально начался ещё в начале прошлой недели.

Жители активно высказывают своё недовольство в социальных сетях, сообщая о неоднократных обращениях в управляющие компании и коммунальные службы. Однако проблема остаётся нерешённой, что вызывает всё большее недовольство среди населения. Представители управляющих компаний в некоторых ответах заявили, что сталкиваются с нехваткой слесарей, что затрудняет своевременное устранение неисправностей.

Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров, обратив внимание на ситуацию, раскритиковал системные недоработки в подготовке жилого фонда к отопительному сезону. Он отметил, что такая ситуация повторяется ежегодно, и назвал причиной проблемы формальный подход управляющих компаний к подготовке домов. «Каждый год мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Управляющие компании формально подходят к процессу подготовки домов, в результате чего необходимые работы не выполняются должным образом. Жители остаются заложниками этой ситуации», — подчеркнул депутат.

Горожане из разных частей Тамбова продолжают сообщать о проблемах с отоплением. В частности, жалобы поступали от жителей домов на улицах Магистральной, Агапкина, Мичуринской, Астраханской, Советской и других. По словам Артема Александрова, проблема отсутствия тепла касается как старого жилого фонда, так и новостроек. В некоторых домах наблюдаются проблемы с трубами, в других — завоздушивание систем отопления, однако, по мнению депутата, эти трудности можно было бы предотвратить, если бы подготовительные работы проводились заблаговременно и качественно.

Депутат также отметил, что процесс получения паспортов готовности домов к отопительному сезону требует пересмотра. «Управляющие компании часто получают эти документы даже тогда, когда дома фактически не готовы к отопительному сезону. Администрация должна усилить контроль за этим процессом», — добавил Александров.

Он призвал местные власти и коммунальные службы принять срочные меры для устранения проблем с отоплением, чтобы обеспечить жителям комфортные условия проживания в зимний период.
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