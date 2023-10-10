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Во многие дома Тамбова еще не пришло отопление
В городе Тамбов, на вчерашний вечер теплоноситель был подан в 717 многоквартирных домов. Это составляет 40% от общего жилого фонда городского округа Тамбов, который получает тепло из центральных систем теплоснабжения. После доставки теплоносителя до дома, ответственность за дальнейшее обеспечение теплом возлагается на управляющие компании, которые занимаются запуском тепла через стояки, а также обслуживанием и регулировкой системы.
Согласно данным городского комитета жилищно-коммунального хозяйства, скорость поставки тепла в жилые дома в этом году превышает показатели прошлого года. Например, компания-ресурсопоставщик "ГТ Энерго" первого дня смогла обеспечить теплом 100% жилых домов в микрорайонах Московский, Уютный и Телецентр.
На начало прошлой недели на совещании с главой Тамбовской области Максимом Егоровым обсуждалась подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики к отопительному сезону. Отмечалось, что жилищный фонд и коммунальные объекты региона полностью готовы к началу отопительного периода. Почти 60% организаций, обеспечивающих ресурсы, уже получили свидетельства о готовности, что соответствует установленным нормам и срокам до 1 ноября.
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В городе Тамбов, на вчерашний вечер теплоноситель был подан в 717 многоквартирных домов. Это составляет 40% от общего жилого фонда городского округа Тамбов, который получает тепло из центральных систем теплоснабжения. После доставки теплоносителя до дома, ответственность за дальнейшее обеспечение
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