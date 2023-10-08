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» » Более 400 социальных объектов области начали отапливать

Более 400 социальных объектов области начали отапливать

Сегодня, 09:09
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Более 400 социальных объектов области начали отапливать С начала отопительного сезона в Тамбовской области тепло пришло в 406 социальных объектов. Ежедневно запускается теплоноситель в различных частях региона. Например, в Пичаевском, Мордовском, Моршанском и Петровском муниципальных округах были подключены все социальные учреждения к отоплению. Отмечается, что жилищный фонд региона готов к началу отопительного сезона, и дату его начала определяют главы муниципалитетов самостоятельно.

Согласно информации от министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, первоочередной приоритет в предоставлении тепла уделяется социальным учреждениям, таким как школы, больницы и детские сады. В настоящее время все социальные учреждения в муниципальных округах Пичаевский, Мордовский, Моршанский и Петровский полностью обеспечены теплом. Каждый день к системе отопления присоединяются новые объекты по заявкам.
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