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Завершается подготовка к отопительному сезону
Сегодня, 10:08
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На еженедельном совещании с Главой Тамбовской области Максимом Егоровым, проведенном 2 октября, был обсужден текущий статус подготовки объектов Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и электроэнергетики к предстоящему отопительному сезону. На данный момент практически все социальные объекты готовы к началу отопительного периода.
Согласно информации от Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области, жилой фонд региона и объекты коммунальной инфраструктуры полностью подготовлены к предстоящему отопительному сезону.
Общий планируемый объем инвестиционных программ в области электро- и теплоснабжения на текущий год составляет 2,1 миллиарда рублей, и выполнение инвестиционных программ идет согласно запланированным срокам.
Специалисты провели второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей с целью проверки их надежности и герметичности. В ходе испытаний было выявлено 318 повреждений, которые активно устраняются.
Муниципальные комиссии также активно проверяют организации, занимающиеся теплоснабжением, и потребителей тепловой энергии. Примерно 60% ресурсоснабжающих организаций уже получили паспорта готовности, что соответствует установленным нормам до 1 ноября.
Для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ в регионе было сформировано 196 постоянно действующих мобильных подразделений с общим составом чуть более тысячи человек и 359 единицами техники.
Также были созданы запасы инструментов и материалов для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, а также обеспечены необходимые запасы твердого топлива в Новоайдарском районе Луганской Народной Республики. В этом районе также находится аварийно-восстановительная бригада из Тамбовской области. Тамбовские специалисты активно участвуют в подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной инфраструктуры района к предстоящему осенне-зимнему периоду. На данный момент все социальные объекты района и 90% многоквартирных домов готовы к началу отопительного сезона.
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