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Прокуратурой защищены права жителей многоквартирного дома
Вчера, 17:11
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Прокуратурой г. Котовска проведена проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по обращению жительницы одного из многоквартирных домов города.
Установлено, что в нарушение требований законодательства управляющая организация ненадлежащим образом оказывала коммунальные услуги по обслуживанию общего имущества жилого дома. Осветительные приборы подъезда находились в неисправном состоянии, уборка мест общего пользования своевременно не осуществлялась, что повлекло скопление мусора и образование загрязнений на лестничных маршах и площадках.
В связи с выявленными фактами в адрес управляющей организации внесено представление.
Нарушения устранены, восстановлено освещение, произведена уборка мест общего пользования многоквартирного дома.
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