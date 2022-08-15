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Прокуратурой защищены жилищные права граждан, проживающих в доме № 1 по ул. Чкалова г. Мичуринска
Сегодня, 09:59
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Прокуратурой города Мичуринска по обращению жителя дома № 1 по ул. Чкалова проведена проверка соблюдения местной администрацией требований жилищного законодательства.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что администрацией в период с 2018 г. и по настоящее время неоднократно проводился конкурс по отбору управляющей компании для управления обозначенным многоквартирным домом, каждый из которых признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок.
Частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность органа местного самоуправления назначить управляющую организацию для управления общим имуществом многоквартирного дома, в случаях если аукцион признан несостоявшимся.
Однако администрацией города требования жилищного законодательства в указанной части исполнены не были, в связи с чем прокуратурой в адрес главы города внесено представление, по результатам рассмотрения которого органом местного самоуправления назначена управляющая организация.
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