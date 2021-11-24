Депутаты от «Родины» заявили, что не хотели вернуть прямые выборы Комментариев: 0



На прошедшем заседании Тамбовской городской Думы вновь встал вопрос о возвращении прямых выборов главы города. Депутат Артём Александров внёс на рассмотрение предложение снова выступить с законодательной инициативой возврата именно прямых выборов, чтобы вернуть горожанам право избирать высшее должностное лицо города.



Но против такой постановки вопроса выступили другие депутаты. В частности депутат избранный от партии «Родина» Евгений Ермолаев заявил, что партия намеревалась вернуть «всенародные выборы», а не прямые. По мнению народного избранника, это кардинально разные понятия. Именно всенародные, а не какие-либо другие выборы были обещаны в предвыборной программе «Родины» и они состоялись. Под «всенародными» выборами «родинцы» подразумевают возвращение Максима Косенкова в администрацию города Тамбова. Сегодня на заседании Тамбовской областной Думы будет рассмотрена законодательная инициатива о предоставлении городу Тамбову возможности возврата к системе сити-менеджеров, которая была отменена более шести лет назад. Первоначально депутаты от различных партий высказывались за возврат прямых выборов, теперь за эту инициативу выступают только представители КПРФ.На прошедшем заседании Тамбовской городской Думы вновь встал вопрос о возвращении прямых выборов главы города. Депутат Артём Александров внёс на рассмотрение предложение снова выступить с законодательной инициативой возврата именно прямых выборов, чтобы вернуть горожанам право избирать высшее должностное лицо города.Но против такой постановки вопроса выступили другие депутаты. В частности депутат избранный от партии «Родина» Евгений Ермолаев заявил, что партия намеревалась вернуть «всенародные выборы», а не прямые. По мнению народного избранника, это кардинально разные понятия. Именно всенародные, а не какие-либо другие выборы были обещаны в предвыборной программе «Родины» и они состоялись. Под «всенародными» выборами «родинцы» подразумевают возвращение Максима Косенкова в администрацию города Тамбова.



